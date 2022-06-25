العراق.. الكاظمي يزور إيران والسعودية خلال أيام

يجري رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي زيارة إلى كل من إيران والسعودية خلال الأيام المقبلة، وفقا لما أفادت به وكالة الأنباء الرسمية، السبت.

ونقلت الوكالة عن مصادر مطلعة القول إن "الكاظمي سيزور الجمهورية الإسلامية والمملكة العربية السعودية بصورة متعاقبة خلال أيام".

وأشارت المصادر إلى أن "الزيارتين تأتيان في إطار المشاورات التي أجرتها السعودية وإيران في بغداد مؤخرا"، لافتا الى أن "الكاظمي سيناقش خلال زيارته المرتقبة ملفات عديدة من بينها العلاقات الدبلوماسية بين إيران والسعودية".

وقطعت العلاقات بين السعودية وإيران منذ مطلع عام 2016، إلا أن البلدين اللذين يقفان على طرفي نقيض في مختلف الملفات الإقليمية، أجريا خلال العام الماضي أربعة لقاءات حوارية بهدف تحسين العلاقات، استضافها العراق بتسهيل من رئيس وزرائه مصطفى الكاظمي.

وفي أبريل الماضي أفاد مسؤول حكومي عراقي لوكالة فرانس برس أن إيران والسعودية استأنفتا جلسات الحوار بينهما في بغداد بعد توقف لعدة أشهر، وذلك بعقد لقاء بين ممثلين للخصمين الإقليميين ضمن الجهود الهادفة لتحسين العلاقات المقطوعة بينهما.

وقطعت السعودية علاقاتها مع إيران في يناير 2016، بعد تعرض سفارتها في طهران وقنصليتها في مشهد، لاعتداءات من قبل محتجين على إعدام الرياض رجل الدين السعودي الشيعي المعارض نمر النمر.