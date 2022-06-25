عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

العراق.. الكاظمي يزور إيران والسعودية خلال أيام

الكاظمي
الكاظمي

يجري رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي زيارة إلى كل من إيران والسعودية خلال الأيام المقبلة، وفقا لما أفادت به وكالة الأنباء الرسمية، السبت.

ونقلت الوكالة عن مصادر مطلعة القول إن "الكاظمي سيزور الجمهورية الإسلامية والمملكة العربية السعودية بصورة متعاقبة خلال أيام".

وأشارت المصادر إلى أن "الزيارتين تأتيان في إطار المشاورات التي أجرتها السعودية وإيران في بغداد مؤخرا"، لافتا الى أن "الكاظمي سيناقش خلال زيارته المرتقبة ملفات عديدة من بينها العلاقات الدبلوماسية بين إيران والسعودية".

وقطعت العلاقات بين السعودية وإيران منذ مطلع عام 2016، إلا أن البلدين اللذين يقفان على طرفي نقيض في مختلف الملفات الإقليمية، أجريا خلال العام الماضي أربعة لقاءات حوارية بهدف تحسين العلاقات، استضافها العراق بتسهيل من رئيس وزرائه مصطفى الكاظمي.

وفي أبريل الماضي أفاد مسؤول حكومي عراقي لوكالة فرانس برس أن إيران والسعودية استأنفتا جلسات الحوار بينهما في بغداد بعد توقف لعدة أشهر، وذلك بعقد لقاء بين ممثلين للخصمين الإقليميين ضمن الجهود الهادفة لتحسين العلاقات المقطوعة بينهما.

وقطعت السعودية علاقاتها مع إيران في يناير 2016، بعد تعرض سفارتها في طهران وقنصليتها في مشهد، لاعتداءات من قبل محتجين على إعدام الرياض رجل الدين السعودي الشيعي المعارض نمر النمر.

الكاظمي محذرا من الفوضى: على القوى السياسية أن تتحمل مسؤولياتها تجاه الشعب والوطن

العراق.. الكاظمي يوبخ وزير التربية بعد فضيحة تسريب الامتحانات

رئيس الوزراء العراقي مصطفي الكاظمي ايران السعودية الجمهورية الإسلامية المملكة العربية السعودية العراق

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المتهم بقتل طالبة المنصورة : أبوها كان عايز يجوزهالي .. وأمها ممشياها

بعد جمع ثمنها لرقية.. جمال شعبان: هذه نسبة نجاح حقنة ضمور العضلات الشوكي

الله شاهد على ما أقول .. أشرف بن شرقي يودع جماهير الزمالك

الذهب ينخفض من جديد.. هبوط أسعار المعدن الأصفر ومفاجأة في عيار21 اليوم

الإسكندرية معرضة لـ تسونامي كبير .. إعلان خطير من الأمم المتحدة

قاتل نيرة أشرف : كانت موديل وبتنزل صور على انستجرام

المتهم بقتل طالبة المنصورة: صرفت عليها دم قلبي وكنت عايز ارد كرامتي

والله ما هخلي فيك حتة سليمة.. اعترافات مثيرة لقاتل طالبة المنصورة

ترشيحاتنا

مصرع شخص وإصابة 9 في تصادم 3 سيارات بطريق أسيوط القاهرة الزراعي

الشرطة النرويجية تعلن معلومات جديدة حول منفذ حادث أوسلو

الرئيس السيسي يودع أمير قطر بمطار القاهرة في ختام زيارته لمصر

كييف: ضربات صاروخية ومدفعية روسية جديدة شملت شمال وغرب أوكرانيا

نقابة القراء: إقبال كبير على الاختبارات لنيل شرف العضوية

كويكب بحجم عين لندن يتجه نحو الأرض

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ليفربول يحدد سعره بـ60 مليون إسترليني.. ريال مدريد الأقرب لضم صلاح الموسم المقبل

تكريم درة وجمال سليمان فى مهرجان ربيع الفنون بـ تونس.. صور

بيداري عيوب الجسم.. هل تعمدت نجلاء بدر إثارة الجدل بنفس فستان الجونة؟

7 حسناوات في حياة محرم فؤاد.. لماذا انتهى زواجه من تحية كاريوكا في قسم الشرطة؟

فيديو

ليلى علوى تخطف الأنظار بفستان أسود.. فيديو

جراحة بسيطة تنهي حياة ملكة جمال.. تعرف عليها

البنات أسهل.. انتصار: مش أي ست تقدر تربي ولد وتطلعه راجل

مقابر جماعية..ماذا فعل زلزال أفغانستان في إقليم باكتيكا .. فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

الرذيلة والفراغ

عاطف عبد الستار

قناة متخصصة للأطفال.. قرار مصري تأخر صدوره

المستشار أسـامة الصعيدي

العالم الافتراضي مسرحاً للجريمة

نهال علام

مأساة إنسانية

د.هادي التونسي

الكفاح لتحقيق الحلم

أحمد نجم

رجال وقت الأزمات

نيفين منصور

ما بين الحب واللعنة

عبدالمعطى أحمد

إصلاح الجذور وليس قص الفروع!

اﻟﻤﺰﻳﺪ