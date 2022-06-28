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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

استقرار سعر الدولار بمنتصف تعاملات اليوم الثلاثاء 28-6-2022

صدى البلد

وصل سعر الدولار أمام الجنيه أعلى سعر في منتصف تعاملات اليوم الثلاثاء الموافق 28-6-202؛ نحو 18.74 جنيه للشراء و 18.79 جنيه للبيع في بنكا ميد بنك و مصرف أبوظبي الإسلامي.

وكشف إيهاب نصر وكيل مساعد محافظ البنك المركزي المصري، أن قيمة المعاملات المالية التى تمت من خلال القنوات الرقمية بالجهاز المصرفي بلغت 6.5 تريليون جنيه بنهاية العام الماضي مقابل 4 تريليونات آخر 2020، ما يعكس جهود البنك وتضافر جميع جهات الدولة في القضاء على الكاش وتعزيز المعاملات الإلكترونية.

سعر الدولار اليوم الثلاثاء في البنوك للبيع والشراء 28 / 6 / 2022

رغم قرار الفيدرالي.. استقرار أسعار الدولار فى مصر اليوم الاثنين 27-6-2022

سعر الدولار اليوم

سجل متوسط  سعر الدولار  في بعض بنوك القطاع الخاص  من بينها لأهلي المتحد و كريدي أجريكول وقطر الوطني الأهليQNB، نحو18.72 جنيها للشراء و 18.79 جنيها للبيع .

 

استقرار سعر الدولار

وأظهر سعر الدولار أمام الجنيه استقرارا لليوم الرابع علي التوالي؛ علي مستوى البنوك المصرية والمحدد اليوم الثلاثاء.

وارتفعت ماكينات الصراف الآلي من 11 ألفا بنهاية 2017، إلى 20 ألف ماكينة حتى الآن، مشيرا إلى نمو محافظ الهاتف المحمول من 9 ملايين إلى 27.7 مليون محفظة في الفترة نفسها.

أعلى سعر للدولار

وصل أعلي سعر الدولار أمام الجنيه،في بداية تعاملات اليوم الثلاثاء الموافق 28-6-202؛ نحو 18.74 جنيها للشراء و 18.79 جنيها للبيع في بنكا ميد بنك و مصرف أبوظبي الإسلامي.

 

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