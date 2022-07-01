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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

هبة عبدالعزيز: 30 يونيو بمثابة المخرج للمرأة المصرية من الوقوع فى فخ جهل الجماعة المحظورة

الكاتبة الصحفية هبة
الكاتبة الصحفية هبة عبدالعزيز

هنأت الكاتبة الصحفية ومدير وحدة المرأة وقضايا المجتمع بالمركز المصري للفكر والدراسات هبة عبدالعزيز السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية والشعب المصرى العظيم ، والمرأة المصرية بمناسبة حلول الذكرى التاسعة لثورة 30 يونيو ، على صفحتها الرسمية عبر موقع فيسبوك.

 

وقالت :أهنىء اليوم السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية والشعب المصرى  والمرأة المصرية كما أهنىء نفسى بمناسبة ذكرى مرور ٩ سنوات على ثورة ٣٠ يونيه.

 

واستكملت عبد العزيز قائلة :تلك الثورة التى كانت بمثابة الترياق للحفاظ على الهوية المصرية والروح الوطنية من مغبة الفوضى و الضياع الذى لحق بالعديد من الدول الشقيقة والجارة بكل آسف ،  تلك الثورة أيضا التى انتشلت الشعب المصرى من خوف الدخول فى حرب أهلية  لا قدر الله لا يدرى أيا منا إذا إشتعل فتيلها كيف متى وكيف يمكن إطفاءه ، فتلك الثورة هى التى وحدت جموع الشعب المصرى العظيم على قلب رجل واحد.

 

وتابعت : اليوم أتذكر معكم يا نساء مصر  الدور الاستثنائي لنا جميعا - المراغة المصرية-  كما وصفته دكتورة مايا مرسى رئيس المجلس القومى للمرأة ، حيث كنا أول الفئات التى أدركت مدى خطورة الوضع الذى تعانى منه البلاد ، وما كانت تبيت و تخطط له جماعة الإخوان المحظورة من شر حول الوطن ، فقد كنا أكثر من عانى من ممارسات التجاهل تارة ،  ومحاولات التجهيل تارة آخرى سواء على المستوى السياسى أو الاقتصادى أو الدينى أو الاجتماعى والثقافى ولعل هذا الأخير هو الأخطر .

 

واختتمت عبد العزيز بقولها : ولعلى أرى أن من أهم الإنجازات والمكتسبات لثورة ٣٠ يونيه هو ما تحقق فى مجال دعم المرأة المصرية وذلك بمنتهى الوضوح ودون أى تحيز على العديد من المستويات بفضل الدعم المستمر من القيادة السياسية ، والايمان بأهمية دور النساء فى تقدم أو تأخر المجتمعات، لذا فقد وضعت الدولة المصرية استراتيجية ٢٠٣٠ لتمكين المرأة المصرية على المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية ، وهى أول استراتيجية تضعها دوله على مستوى العالم تخص النساء . 

هبه عبدالعزيز مدير وحدة المرأة ثورة 30 يونيو عبد الفتاح السيسي الهوية المصرية

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