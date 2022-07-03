سعر تداول الدولار مقابل الجنيه

استقر سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه خلال نهاية تعاملات اليوم السبت 2 يوليو 2022 وفقا لآخر تحديث فى البنوك العاملة فى مصر.

وسجل سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه اليوم السبت فى البنك المركزي، 18.75جنيه للشراء و18.86جنيه للبيع .



اسعار الدولار فى البنوك اليوم السبت



وينشر موقع صدى البلد أسعار الدولار الأمريكى مقابل الجنيه خلال مستهل تعاملات اليوم السبت 2 يوليو 2022، وفقا لاخر تحديث فى البنوك العاملة فى مصر.

وسجل سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه اليوم السبت فى بنوك (مصرف أبوظبي الإسلامي، مصر إيران للتنمية)، 18.79جنيه للشراء و18.84 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك CIB



وسجل سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه اليوم السبت فى بنوك (التجاري الدولي CIB ، الإسكندرية،الأهلى المتحد،العقارى المصري العربي)، 18.78جنيه للشراء و 18.84جنيه للبيع.

سجل سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه اليوم السبت فى بنوك (كريدى اجريكول،قطر الوطني QNB )، حوالي 18.77جنيه للشراء و 18.84 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه اليوم السبت فى بنوك ( الأهلى ،مصر )، حوالي 18.76جنيه للشراء و18.82جنيه للبيع.



وسجل سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه اليوم السبت فى بنوك ( فيصل الإسلامي،المصرف المتحد)، حوالي 18.76جنيه للشراء و 18.84جنيه للبيع.



سعر الدولار فى 10 بنوك اليوم



سجل سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى اليوم السبت فى بنوك ( العربى الافريقى الدولى،أبوظبي التجاري ،بلوم ،المشرق، اتش اس بى سى HSBC ،أبوظبى الاول FAB، الامارات دبي الوطني،الكويت الوطني،قناة السويس،المصرف العربي الدولي،التنمية الصناعية )، حوالي 18.74جنيه للشراء و 18.84جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار فى بنك البركة، حوالي 18.73 جنيه للشراء و18.81 جنيه للبيع.



18.79جنيها أعلى سعر شراء للدولار



وتقدم بنوك مصرف أبوظبي الإسلامي ومصر إيران للتنمية، أعلى سعر شراء الدولار مسجلا 18.79جنيه للشراء.