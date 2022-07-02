سعر الدولار اليوم السبت 2-7-2022

استقر سعر الدولار، مقابل الجنيه خلال نهاية تعاملات اليوم السبت 2 يوليو 2022، وفقا لآخر تحديث فى البنوك العاملة فى مصر.

وسجل سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى اليوم السبت فى البنك المركزي، 18.75 جنيه للشراء و18.86 جنيه للبيع.

اسعار الدولار فى البنوك اليوم السبت



وينشر موقع صدى البلد، أسعار الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصري خلال مستهل تعاملات اليوم السبت 2 يوليو 2022، وفقا لآخر تحديث فى البنوك العاملة فى مصر.

وسجل سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى اليوم السبت فى البنك المركزي، 18.75جنيه للشراء و18.86جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى اليوم السبت، فى بنوك (مصرف أبوظبي الإسلامي، مصر إيران للتنمية)، 18.79جنيه للشراء و18.84 جنيه للبيع.

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سعر الدولار فى بنك CIB





سجل سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى اليوم السبت فى بنوك (التجاري الدولي CIB ، الإسكندرية،الأهلى المتحد،العقارى المصري العربي)، 18.78جنيه للشراء و 18.84جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى اليوم السبت فى بنوك (كريدى اجريكول،قطر الوطني QNB ) نحو 18.77 جنيه للشراء و 18.84 جنيه للبيع.

سجل سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى اليوم السبت فى بنوك ( الأهلى ،مصر ) نحو 18.76جنيه للشراء و18.82 جنيه للبيع.



سجل سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصري اليوم السبت فى بنوك( فيصل الإسلامي،المصرف المتحد) نحو 18.76جنيه للشراء و18.84 جنيه للبيع.

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سعر الدولار فى 10 بنوك اليوم



سجل سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى اليوم السبت فى بنوك ( العربى الافريقى الدولى،أبوظبي التجاري ،بلوم ،المشرق، اتش اس بى سى HSBC ،أبوظبى الاول FAB، الامارات دبي الوطني،الكويت الوطني،قناة السويس،المصرف العربي الدولي،التنمية الصناعية ) نحو 18.74جنيه للشراء و 18.84جنيه للبيع.

بلغ سعر الدولار فى بنك البركة نحو 18.73 جنيه للشراء و 18.81 جنيه للبيع .



18.79جنيها أعلى سعر شراء للدولار



وتقدم بنوك مصرف أبوظبي الإسلامي ومصر إيران للتنمية، أعلى سعر شراء الدولار مسجلا 18.79جنيه للشراء.