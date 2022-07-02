عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

سعر الدولار اليوم السبت 2-7-2022

الدولار
الدولار

استقر سعر الدولار، مقابل الجنيه خلال نهاية تعاملات اليوم السبت 2 يوليو 2022، وفقا لآخر تحديث فى البنوك العاملة فى مصر.

 

وسجل سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى اليوم السبت فى البنك المركزي، 18.75 جنيه للشراء و18.86 جنيه للبيع.

شعبة الذهب: زيادة ضريبة القيمة المضافة علي المصنعية لن تؤثر علي الأسعار

أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم السبت 2-7-2022 .. فيديو

 

 

اسعار الدولار فى البنوك اليوم السبت 


وينشر موقع صدى البلد، أسعار الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصري خلال مستهل تعاملات اليوم السبت 2 يوليو 2022، وفقا لآخر تحديث فى البنوك العاملة فى مصر.

 

وسجل سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى اليوم السبت فى البنك المركزي، 18.75جنيه للشراء و18.86جنيه للبيع.

 

وسجل سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى اليوم السبت، فى بنوك (مصرف أبوظبي الإسلامي، مصر إيران للتنمية)، 18.79جنيه للشراء و18.84 جنيه للبيع.

images (55)
images (55)

 

سعر الدولار فى بنك CIB



سجل سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى اليوم السبت فى بنوك (التجاري الدولي CIB ، الإسكندرية،الأهلى المتحد،العقارى المصري العربي)، 18.78جنيه للشراء و 18.84جنيه للبيع.

 

وسجل سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى اليوم السبت فى بنوك (كريدى اجريكول،قطر الوطني QNB ) نحو 18.77 جنيه للشراء و 18.84 جنيه للبيع.

 

سجل سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى اليوم السبت فى بنوك ( الأهلى ،مصر ) نحو 18.76جنيه للشراء و18.82 جنيه للبيع.


سجل سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصري اليوم السبت فى بنوك( فيصل الإسلامي،المصرف المتحد) نحو 18.76جنيه للشراء و18.84 جنيه للبيع.

الدولار

images (1)
images (1)


سعر الدولار فى 10 بنوك اليوم


سجل سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى اليوم السبت فى بنوك ( العربى الافريقى الدولى،أبوظبي التجاري ،بلوم ،المشرق، اتش اس بى سى HSBC ،أبوظبى الاول FAB، الامارات دبي الوطني،الكويت الوطني،قناة السويس،المصرف العربي الدولي،التنمية الصناعية ) نحو 18.74جنيه للشراء و 18.84جنيه للبيع.

 

بلغ سعر الدولار فى بنك البركة نحو 18.73 جنيه للشراء و 18.81 جنيه للبيع .


18.79جنيها أعلى سعر شراء للدولار 
 

وتقدم بنوك مصرف أبوظبي الإسلامي ومصر إيران للتنمية، أعلى سعر شراء الدولار مسجلا 18.79جنيه للشراء.

سعر الدولار فى 10 بنوك اليوم 18 79جنيها أعلى سعر شراء للدولار سعر الدولار فى بنك CIB اسعار الدولار فى البنوك اليوم السبت الدولار الأمريكى أسعار العملات أسعار الدولار العملات الاجنبية اسعار العملات الاجنبية سعر الدولار سعر الدولار الأمريكي العملات الأجنبية والعربية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أبقيته سرًا .. مدربة منتخب إيرلندا تعلن تعرضها للاعتداء الجنسي

طعن وانتقام .. شاب يقتل والد طليقته خلال جلسة الرؤية في المنوفية .. والحفيد يصرخ : أبويا قتل جدي

زفة بالزغاريد والورود .. تشييع جثمان عريس بنها | شاهد

أسرة نيرة أشرف ترفض دية 5 ملايين جنيه وتعلن: لا تصالح.. صور

أثناء اصطحاب حفيده لتنفيذ الرؤية.. شاب يطعن حماه بسكين انتقاما من طليقته

نسرين طافش تعلن زواجها: اللهم بارك واحفظ هذا الحب الأبدي

استقبال خاص من جومانا مراد لمرتضى منصور فى زفاف ابن جمال العدل..شاهد

رجل يفوز بـ 5 ملايين جنيه بسبب رؤيا في المنام

ترشيحاتنا

لابورتا يؤكد تعاقد برشلونة مع فرانك كيسي وكريستنسن

زيادة في أسعار شيري تيجو 7 برو موديل 2022 .. صور

أول تشكيل للأهلي تحت قيادة سواريز أمام بتروجت بالكأس

حزب الله يطلق 3 مسيرات نحو منصة غاز إسرائيلية في البحر المتوسط

الحضور بملابس بيضاء.. ننشر أسعار وشروط حفل عمرو دياب في الساحل الشمالي

مرض فريد .. انتشار أورام جلدية في الأسماك بـ أنتاركتيكا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

خبيرة علاقات بريطانية تحذر من «مثلث الحب».. وتشرح أسبابه وكيفية التخلص منه

بعد لويس الرابع عشر.. كيف أصبحت الملكة إليزابيث ثاني أطول الملوك حكما في التاريخ؟

عوامة بطة حول برج خليفة.. ولي عهد دبي يثير حيرة المستخدمين بفيديو عجيب|شاهد

احتفالية نجوم الأوبرا على المسرح الكبير بذكرى الموسيقار محمد الموجي

فيديو

صالحني وكلمني رجعتله على طول.. عودة برلنتي عامر وسعد الصغير

حقيقة زيادتها.. طباعة كود بسعر وتاريخ إنتاج علب السجائر

بحر فلوس.. نقطة فرح كفر الشيخ يثير أزمة .. فيديوجراف

حتى 2025 .. تفاصيل عقد محمد صلاح مع ليفربول .. فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

طوق الغرب وعم حربى

غادة جابر

نهاية الإخوان الأبدية

إلهام أبو الفتح

هل تنتهي فوضى الفضائح ؟!

صابر حارص

الهلالي يشرعن لداعش والإلحاد معا

المستشار يحيى خضري

انتشار الخلع والطلاق .. الأسباب والمواجهة

احمد القصير

30 يونيو ثورة شعب

نهال علام

30 يونيو

مني أحمد

صور يا زمان

اﻟﻤﺰﻳﺪ