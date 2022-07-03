كشفتهم كاميرا المراقبة.. 4 صبية يجردون طفلا من ملابسه داخل نادٍ بالمنيا

تقدم موظف أمن بأحد الأنديه الرياضية بالمنيا ببلاغ اتهم فيه 4 صبية بتجريد طفل من ملابسه في ظروف غامضة ودون معرفة دوافعهم بعد أن كشفتهم كاميرات المراقبه.

تلقت أجهزة أمن المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بورود بلاغ من موظف الأمن بأحد الأندية بقيام 4 صبية بتجريد طفل من ملابسه في ظروف غامضة ودون معرفة دوافعهم.

وعلى الفور، انتقل فريق من مباحث قسم المنيا لمقر النادي، وبتفريغ كاميرات المراقبة وفحصها تم التعرف علي المتهمين أثناء قيامهم بارتكاب الواقعة، وتبين أنهم ليسوا أعضاء في النادي، وأنه تصادف وجودهم لحضور حفل ترفيهي مسائي داخل النادي، وحُرر المحضر اللازم بالواقعة، وتباشر الجهات الأمنية التحقيق فيها.

وقامت الأجهزة الأمنية بإبلاغ خط نجدة الطفل لفحص حالته وبيان الأضرار النفسية التي لحقت به، ومعرفة الأسباب والظروف وإعداد تقرير بذلك لعرضه علي الجهات المختصة.

وقال مسؤول أمني، إنه أثناء تواجد عدد من الصبية داخل النادي نشبت مشاجرة بين بعض السيدات وتطورت بتدخل أبنائهم وجميعهم صبية، وعقب ذلك قام الصبية بتجريد طفل من ملابسه، وتم استدعاء أمن النادي الذي تحفظ علي الطفل لحين وصول رجال الشرطة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وبضبط الصبية المتهمين تبين أنهم وأسرهم ليسوا أعضاء في الجمعية العمومية للنادي، وأنهم تسللوا داخله لحضور حفل ترفيهي.