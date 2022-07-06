عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد الإمارات.. سوق أبوظبي للأوراق المالية وبورصة البحرين يطلقان منصة "تبادل"

بورصة أبوظبي
بورصة أبوظبي

أعلن سوق أبوظبي للأوراق المالية وبورصة البحرين عن إطلاق منصة "تبادل" الأولى من نوعها في المنطقة لتوفير الوصول المباشر للأسواق حيث تم إطلاق المنصة في الوقت ذاته في كل من سوق أبوظبي للأوراق المالية وبورصة البحرين.

وبحسب تقرير صادر عن وكالة الأنباء الإماراتية " وام"، قام بقرع جرس جلسة افتتاح السوق لإطلاق المنصة في سوق أبوظبي هشام ملك رئيس مجلس إدارة سوق أبوظبي للأوراق المالية والشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني بمملكة البحرين في بورصة البحرين.

وبثت الفعالية مباشرة في كل من مقر بورصة البحرين وسوق أبوظبي للأوراق المالية بحضور زايد بن راشد الزياني وزير الصناعة والتجارة والوزير المسؤول عن بورصة البحرين،  ورشيد محمد المعراج محافظ مصرف البحرين المركزي وكل من أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية لبورصة البحرين وسوق أبوظبي للأوراق المالية.

إقتصاد الإمارات..اتحاد الغرف يبحث مع جيترو تأسيس مجلس أعمال إماراتي ياباني

اقتصاد الإمارات.. تراجع مؤشر مديري المشتريات إلى 54.8 نقطة في يونيو

يذكر أن منصة تبادل تأسست بناءً على اتفاقية الشراكة الاستراتيجية التي وقعها كل من سوق أبوظبي للأوراق المالية وبورصة البحرين في نوفمبر 2021؛ لتعزيز أوجه التعاون بين الطرفين وإحداث نقلة نوعية تهدف إلى تعزيز السيولة في السوقين، بما في ذلك التداول عبر الأسواق.

وتوفر منصة "تبادل" نظاماً متكاملاً يهدف إلى توفير شبكة تداول بين البورصات إقليمياً ودولياً، حيث تعمل المنصة على تمكين الاستثمارات خارج الحدود بين بورصة البحرين وسوق أبوظبي للأوراق المالية، بالإضافة إلى تمكين المستثمرين من التداول المباشر من خلال الوسطاء المرخصين في كلا السوقين.

ويأتي إطلاق هذه المنصة ضمن الرؤية الحكيمة لقيادة البلدين نحو تسريع النمو الاقتصادي وتعزيز قطاع الخدمات المالية. كما ويعكس إطلاق منصة "تبادل" التزام إمارة أبوظبي بتوثيق العلاقات الاقتصادية مع دول المنطقة في خطوة جديدة نحو تعزيز التعاون المستمر بين دولة الإمارات ومملكة البحرين الشقيقة لتحقيق المزيد من الازدهار الاقتصادي لكلا البلدين.

يذكر أن سوق أبوظبي للأوراق المالية يضم 20 ألف مستثمر بحريني بقيمة تداول إجمالية " شراء + بيع " 1.3 مليار درهم وحجم التداول "شراء + بيع" 320 مليون سهم في عام 2021.

وستكون منصة "تبادل" متاحة لجميع المستثمرين ممن قاموا بالتسجيل لدى الوسطاء المحليين المعتمدين واتمام اجراءات "اعرف عميلك" لدى البورصة المحلية في بلد إقامتهم.. ويتم تداول الأوراق المالية في منصة "تبادل" بالعملة المحلية للبورصة المعنية، كما يتم في بعض الحالات تداول الأوراق المالية بالعملة المحددة للأصول المتداولة، ولا يوجد حد أدنى لأوامر التداول، إلا أنه يتعين على المستثمرين التداول في البورصات المحلية خلال أيام وساعات التداول المحددة ومتابعة أيام العطل الرسمية في أسواق رأس المال وساعات التداول لتداول الأوراق المالية المحددة في كلا السوقين.
 

منصة تبادل سوق المال الإماراتية مال واعمال اخبار الخليج سوق أبوظبي للأوراق المالية Finance Real Estate

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سوبر ماركت شهير يقرر صرف راتب مدى الحياة لعائلة مدير فرع توفي بطنطا

الملكة رانيا تعلن خطوبة ابنتها الأميرة إيمان لجميل ألكساندر..شاهد

فريد الديب يبدأ كتابة أسباب الطعن على حكم إعدام قاتل نيرة أشرف

نفسى أشوفه قبل ما أموت.. خال قاتل نيرة: محمد ضحية عنف أسرة طالبة المنصورة

هل يجوز صيام الجمعة منفردا ؟.. الرأي الحاسم لمن ينوي يوم عرفة

صيام يوم عرفة .. مكروه شرعا لهذا الشخص

وفاة سيدة بسبب جرعة زائدة بالخطأ في عيادة أسنان خاصة بطنطا

بالأسماء .. 7 صفقات على رادار الزمالك بينها عبدالله السعيد

موضوعات متعلقة

اقتصاد الإمارات.. 2.9 مليار درهم تصرفات عقارات دبي اليوم

ترشيحاتنا

تختلف قيمتها.. كيف تتحكم المصنعية في سعر الذهب اليوم 7-7-2022

لمشاركة القطاع الخاص.. جيهان صالح: الدولة وضعت معايير مهمة للتخارج.. فيديو

أسرة نيرة أشرف: لم نتواصل مع مرتضى منصور للدفاع عن ابنتنا

مستشار رئيس الوزراء: وثيقة ملكية الدولة خريطة التنمية الاقتصادية للقطاع الخاص ..فيديو

موعد اذان الفجر ومواقيت الصلاة يوم التروية

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الخميس 7 يوليو 2022 .. بشرى سارة لهؤلاء الأشخاص

ads
ads

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل الكبدة البلدي بوصفات متنوعة لعيد الأضحى

عاش قبل 77 مليون سنة..هيكل عظمي نادر لديناصور يُطرح بمزاد في نيويورك..صور

بدون ماسكات ولا كريمات .. طرق مجانية لـ علاج مشاكل البشرة

غير مستقرة منذ عقد.. طريقة جديدة للتنبؤ بالعواصف الشمسية

فيديو

أحمد مراد: كيرة والجن يبرز جمال القاهرة.. واختلاف كبير بين الرواية والفيلم

الأمن يحسم الجدل ويضبط المحرضين على معركة باتمان حلوان الحقيقي "فيديوجراف"

ادعولها حالتها حرجة.. أول فيديو لحادث ابنة الفنانة وفاء مكي.. فيديوجراف

خبير أمريكي: فيروس كورونا تسرب من مختبر بالولايات المتحدة.. فيديو

المزيد
ads

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وليد جاب الله

العبور من أزمة أوكرانيا

نهال علام

بسنت حميدة

عبدالمعطى أحمد

عيد من ضحى ومن لم يضح

د/علاء الشال

دلالات العيد السعيد

وليد جاب الله

متلازمات الاقتصاد بين التشخيص والعلاج

عصام الدين جاد

الأماني كلها مشتاقة لك

محمد شعبان

عدوى تصوير الذبائح في عيد الأضحى

رشا شكر

لماذا يجب أن تبتعد بسنت حميدة عن الإعلام؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ