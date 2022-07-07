639 جنيها للجرام.. أقل سعر للذهب اليوم 7-7-2022

سجل أقل سعر للذهب من عيار 14 الأقل فئة بين المشغولات الذهبية، نحو 639 جنيها للبيع وأيضا أسعار الذهب لذات العيار 643 جنيها للشراء، اليوم الخميس 7 - 7 - 2022.

وأظهرت بيانات أسعار الذهب والمشغولات الذهبية في مصر استقرارا نسبيا مع مستهل تعاملات اليوم 7-7-2022؛ بعد نزيف من التراجع بلغ 46 جنيها على مدار الأسبوع الماضي وحتى أمس الأول، الاثنين.

عيار 24

وسجل عيار 24 الاعلى فئة فى المشغولات الذهبية نحو 1097 جنيها للبيع و 1104 جنيها للشراء وذلك في بداية تعاملات اليوم الخميس.

عيار 21

وذكر موقع إيجيبت جولد برايس المتخصص في أن سعر الذهب عيار 21 الأوسع انتشارًا، قد سجل نحو 960 جنيها للبيع و 966 جنيها للشراء .

عيار 18

ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 الأوسط بين الأعيرة الذهبية إلى ما يقرب من 823 جنيها للبيع و828 جنيها للشراء.

عيار 14

وسجل سعر جرام الذهب عيار 14 الأقل فئة نحو 640 جنيها للبيع و644 جنيها للشراء.

سعر جرام الذهب

سعر الجنيه الذهب

ووصل سعر الجنيه الذهب لحوالي 7672 جنيها للبيع و7720جنيها للشراء، وأوقية الذهب حوالي 34.121 ألف جنيه للبيع و34.334 ألف جنيه للشراء، وكيلو الذهب حوالي 1.1 مليون جنيه بيعا، و1.104 مليون جنيه للشراء.

سعر مصنعية الذهب والدمغة

وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وباختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.

وتمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

الذهب

وتعد أسعار الذهب اليوم في مصر معلومة اقتصادية قيِّمة، خاصة للمقبلين على الزواج، فضلا عن المستثمرين؛ نظرا لارتباطه بالاقتصاد العالمي، وذلك في الوقت الذي تدهور اقتصاد الكثير من الدول، وأصبح الذهب ملاذًا آمنًا للكثيرين سواء في مصر أو بباقي الدول العربية.

أعلن البنك المركزي المصريعن إتاحة عملة الـ10 جنيهات من العملات البلاستيكية بالبنوك المصرية وفروعها البالغ عددها 4500 فرع.

وبلغ سعر الدولار أمام الجنيه اليوم، الخميس الموافق 7-7-2022، نحو 18.82 جنيه للشراء و18.92 جنيه للبيع في البنك المركزي.

وزاد منذ الأسبوع الماضي بمعدل قرشين على مستوى 37 بنكا عاملا بالسوق المصرية.

متوسط سعر الدولار اليوم

وبلغ سعر الدولار نحو 18.83 جنيه للشراء و18.89 جنيها للبيع في بنوك فيصل الإسلامي، والمصرف المتحد، والبنك الأهلي المصري، وقناة السويس، والتجاري الدولي CIB.

وبلغ سعر الدولار نحو 18.84 جنيه للشراء و18.91 جنيه للبيع في بنوك الوطني الأهلي QNB، وكريدي أجريكول

وسجل سعر الدولار أمام الجنيه نحو 18.85 جنيه للشراء و18.91 جنيه للبيع في بنوك العقاري المصري العربي والإسكندرية والأهلي المتحد.

طرح العملات البلاستيكية

قرر البنك المركزي المصري طرح فئة العشرة جنيهات من العملات البلاستيكية (بوليمر) والتي تم إنتاجها باستخدام أحدث خطوط إنتاج البنكنوت المطبقة في العالم بدار الطباعة الجديدة في العاصمة الإدارية، مع التأكيد على عدم إلغاء أي من الإصدارات السابقة من ذات الفئة واستمرار العمل بها وتداولها.

يأتي طرح العملة الجديدة في إطار تطبيق سياسة النقد النظيف ورفع معدلات جودة أوراق النقد المتداولة بالسوق المصرية، بجانب تخفيض تكلفة طباعة أوراق النقد، خاصة الفئات الأكثر تداولا، وذلك على المدى البعيد نظرا لطول عمر الورقة، بما يتماشى مع برامج التنمية المستدامة التي تتبناها الدولة من خلال رؤية مصر 2030.

العملات البلاستيكية

وقد تم تصميم العشرة جنيهات الجديدة بطابع عصري حديث ومبتكر، حيث تتزين العملة الجديدة بمسجد الفتاح العليم باعتباره أحد معالم الطرازات المعمارية الإسلامية بالعاصمة الإدارية الجديدة، وكذلك الحضارة الفرعونية ممثلة في تمثال حتشبسوت والذي يعكس هوية الدولة المصرية القديمة، لتربط العملة الجديدة عراقة التاريخ المصري القديم مع العصر الحديث، وتجمع بين حضارة الأجداد وما أنجزه الأحفاد.

تتميز النقود البلاستيكية بالمرونة والقوة، والسُمك الأقل، وطول العمر الافتراضي الذي يصل إلى نحو ثلاثة أضعاف عمر الفئة الورقية الحالية المصنوعة من القطن، إلى جانب أنها مقاومة للماء، وأقل في درجة تأثرها بالأتربة، كما أنها صديقة للبيئة وقابلة لإعادة التصنيع، وأكثر مقاومة للتلوث مقارنة بفئات النقد الورقية المتداولة، بالإضافة إلى صعوبة تزييفها وتزويرها.

سعر الدولار

أعلى سعر لـ الدولار

وبلغ أعلى سعر للدولار في بنكي ميد بنك و مصرف أبوظبي الإسلامي نحو 18.86 جنيه لللشراء و18.91 جنيه للبيع.

أقل سعر لـ الدولار

وبلغ أقل سعر لـ الدولار نحو 18.76 جنيه للشراء و18.82 جنيه للبيع في بنك مصر.

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 18.81 جنيه للشراء و18.91 جنيها للبيع في بنوك "المصرف العربي الدولي، وHSBC، والإمارات دبي الوطني أبوظبي التجاري، والتنمية الصناعية، والكويت الوطني بلوم، والعربي الأفريقي الدولي".

اسعار الدولار

الخدمات الرقمية

وشهدت المعاملات المالية التي تمت من خلال القنوات الرقمية بالجهاز المصرفي ارتفاعا إلى 6.5 تريليون جنيه بنهاية العام الماضي مقابل 4 تريليونات آخر 2020، ما يعكس جهود البنك وتضافر جميع جهات الدولة في القضاء على الكاش وتعزيز المعاملات الإلكترونية.

وبلغت أعداد ماكينات الصراف الآلي ATM من 11 ألفا بنهاية 2017، إلى 20 ألف ماكينة حتى الآن، مشيرا إلى نمو محافظ الهاتف المحمول من 9 ملايين إلى 27.7 مليون محفظة في الفترة نفسها.

بطاقة ائتمان

بطاقات ائتمان

وارتفع عدد بطاقات الائتمان من 26 مليونا بنهاية 2017، إلى 56 مليون بطاقة حتى الآن، وكان إنشاء منظومة الدفع الوطنية بطاقة «ميزة» أحد الأسباب التي عززت نمو البطاقات المصرفية.

وارتفع عدد نقاط البيع الإلكترونية إلى 840 ألفا حتى الآن، مقابل 68 ألف نقطة بيع بنهاية عام 2017.

في سياق متصل، كشف إيهاب نصر، وكيل مساعد محافظ البنك المركزي، أن البنك المركزي يعكف حاليا على إطلاق 3 مشروعات رئيسية، لتطوير منظومة الدفع الرقمية خلال العام الجاري 2022.

البنك المركزي المصري

وأوضح أن المشروع الأول يشمل إطلاق ضوابط ومحددات عمل المصارف الرقمية للمصارف العاملة في السوق المحلية، مشيرا إلى أن المشروع الثاني يهدف إلى تعزيز قاعدة البطاقات المالية والمصرفية المستخدمة والتي ستمكن الشركات العالمية مثل «أبل باي»، و«سامسونج باي» من دخول السوق المصرية والعمل بطريقة مؤمّنة وفقا لقواعد وأطر محددة يضعها البنك المركزي.

ولفت نصر إلى أن المشروع الثالث الذي يستهدف تعزيز الشمول المالي وتمكين الأفراد من فتح الحسابات المصرفية من على بعد دون الذهاب لفروع البنوك بسهولة ويسر.