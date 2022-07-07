تعيينات جديدة في المحكمة الدستورية العليا بقرار جمهوري

نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الخميس، قرار رئيس الجمهورية الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي يحمل رقم 304 لسنة 2022، بتعيين القاضي صلاح محمد عبدالمجيد يوسف، والقاضي محمد أيمن سعد الدين عباس، نائبين لرئيس المحكمة الدستورية العليا.

وفي القرار ذاته، نشرت الجريدة تعيين المستشار الدكتور مظهر فرغلي على محمد، رئيسًا بهيئة المفوضين لدى المحكمة الدستورية العليا، كما تقرر تعيين القاضي هشام على سكر مستشارًا في هيئة المفوضين بالمحكمة الدستوريا العليا.

وعُين أيضًا الأستاذ الدكتور محمد محمد خيري طه، مستشارًا مساعدًا في هيئة المفوضين لدى المحكمة الدستورية العليا.