عمرو دياب يغني أحدث أعماله بحفلته بنورث سكوير مول بالعلمين الجديدة| صور

شهد اليوم نورث سكوير مول اجدد مشروع تجاري لشركة سيتى ايدج للتطوير العقاري اول حفلاته و أحياها الهضبة عمرو دياب بحضور نخبة من الفنانين و نجوم المجتمع، وقد استمر الحفل لساعات حيث استمع الحضور احدث اغانى الهضبة.

يقع نورث سكوير مول في قلب مدينة العلمين الجديدة ويغطي مساحة إجمالية قدرها 164000 متر مربع، ويعد نورث سكوير أول مركز ترفيهي في مدينة العلمين الجديدة و الساحل الشمالي يطل على البحر الأبيض المتوسط و مباشرة على الكورنيش، كما يبلغ المشروع مساحة إيجاريه 86000 متر مربع، ويضم مواقع تجارية وثقافية ومطاعم، وكما يوفر المول لرواده اماكن انتظار سيارات لعدد ٣٢٠٠ سيارة، كما يضم فندقًا يحتوي علي 22 غرفة جاهزة لموسم الصيف الحالي بالإضافة إلي 46 غرفة ستكون جاهزة بحلول صيف 2023 بالإضافة إلي شاطئ بسعة 6000 متر، ليقدم نورث سكوير تجربة شاملة لرواد العلمين الجديدة والساحل الشمالي بأكمله.

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