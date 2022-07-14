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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

اليورو ينهار ويسجل أقل من 1 دولار

اليورو مقابل الدولار
اليورو مقابل الدولار

سجل سعر اليورو إلى ما دون دولار واحد، اليوم الأربعاء ، وسط أزمات الطاقة التي تدفع أوروبا إلى الركود، وزيادة الطلب على العملة الخضراء كملاذ آمن.


وسجل اليورو انخفاض تاريخي جديد، لأدنى مستوى في 20 عاما ، ليسجل أقل من واحد دولار.

سعر صرف الدولار اليوم الأربعاء 13-7-2022

بعد انهيار اليورو.. روسيا: بريطانيا وأمريكا خدعتا الاتحاد الأوروبي

حيث سجل الدولاراليوم الأربعاء 13 يوليو 2022 ، 0.99 يورو، وهو المستوى الأكثر انخفاضًا لليورو مقابل الدولار منذ نوفمبر 2002.

ويعاني اليورو من عدة أزمات في مقدمتها الحرب الروسية الأوكرانية التي ساهمت في ارتفاع أسعار النفط والغاز والأغذية، بالإضافة إلى تأخر البنك المركزي في رفع أسعار الفائدة رغم معدلات التضخم الأعلى منذ نحو 40 عاما.

في المقابل تلقى الدولار دعما من توقعات بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي سيرفع أسعار الفائدة بوتيرة أسرع وأقوى من أقرانه.

اليورو الدولار اليوم الدولار العملة الخضراء سعر اليورو سعر صرف الدولار سعر صرف الدولار

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