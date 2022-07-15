أسعار الذهب في محلات الصاغة اليوم الجمعة 15-7-2022

يستعرض صدى البلد أسعار الذهب اليوم الجمعة 15 يوليو 2022 وفقًا لآخر تحديث نشره موقع "ايچيبت جولد برايس توداي".

سعر الذهب اليوم في مصر

سجل سعر الذهب عيار 21 الأوسع انتشارًا حوالي 980 جنيها للبيع و990جنيها للشراء.

وبلغ سعر عيار 24 الأعلى فئة حوالي 1,120 جنيها للبيع و1,131 جنيها للشراء.

سعر الذهب اليوم

ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 الأوسط بين الأعيرة الذهبية إلى حوالي 840 جنيها للبيع و 849 جنيها للشراء.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 14 الأقل فئة حوالي 653 جنيها للبيع و 660 جنيها للشراء.

سعر الذهب اليوم في مصر

ووصل سعر الجنيه الذهب حوالي 7,880 جنيها للبيع و 7,920 جنيها للشراء، وأوقية الذهب حوالي 35,010 جنيهات للبيع و35,365 جنيها للشراء، وكيلو الذهب حوالي 1,125,714 جنيها للبيع، و 1,137,143 جنيها للشراء.

سعر مصنعية الذهب والدمغة

وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وباختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.

وتمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

أسعار الذهب اليوم فى مصر

وتعد أسعار الذهب اليوم فى مصر معلومة اقتصادية قيِّمة، خاصة للمقبلين على الزواج، فضلا عن المستثمرين؛ نظرا لارتباطه بالاقتصاد العالمي، وذلك في الوقت الذي تدهور فيه اقتصاد الكثير من الدول، وأصبح الذهب ملاذًا آمنًا للكثيرين سواء في مصر أو بباقي الدول العربية.

ارتفع الدولار الأمريكي اليوم الخميس ليصل إلى أعلى مستوى له، أمام الين ويقترب من التعادل مع اليورو، وفق ما ذكرت وسائل إعلام متفرقة.

زادت قيمة الدولار لتكون الأعلى منذ 24 عاما، وسط توقعات بأن يقوم مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي برفع سعر الفائدة لمكافحة التضخم الذي يعد الأكبر في الولايات المتحدة منذ أربعين سنة.

دفعت الاضطرابات الاقتصادية العالمية سعر الدولار للصعود بشدة باعتباره ملاذا آمنا للقيمة، ليرتفع مؤشر الدولار الذي يقيس قيمته أمام ست عملات بأكثر من 13 بالمئة هذا العام.

وزاد الدولار بمقدار 0.2 نقطة مئوية اليوم إلى 108.500.

وارتفع الدولار بأكثر من واحد بالمئة أمام الين ليزيد عن 139 ين للدولار لأول مرة منذ عام 1998.

كما صعدت العملة الأمريكية، في أحدث تداول لها بنسبة 1.3 بالمئة إلى 139.18 ين للدولار.

وتأرجح سعر اليورو مباشرة فوق مستوى تعادله مع الدولار بعد يوم من انخفاضه عن هذا المستوى لأول مرة منذ 20 عاما.

ونزل سعر العملة الموحدة 0.5 بالمئة خلال اليوم وهبط في أحدث تداول 0.3 بالمئة ليسجل 1.00310 دولار.

وبالحديث عن بريطانيا، فقد هبط سعر الجنيه الاسترليني 0.2 بالمئة إلى 1.18580 دولار مع استمرار المخاوف بشأن التوقعات للاقتصاد البريطاني، على الرغم من إظهار بيانات ارتفاعا غير متوقع بالناتج المحلي في شهر مايو.