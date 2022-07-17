1/5 لـ بيبو.. القضاء يحسم جولة جديدة من صراع الخطيب ومرتضى منصور

قضت محكمة جنح مستأنف القاهرة الاقتصادية، بحبس مرتضى منصور سنة مع الإيقاف وتغريمه 10 ألاف جنيه بتهمة سب وقذف الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي.

وكانت محكمة القاهرة الاقتصادية، قضت بمعاقبة المستشار مرتضى منصور بالحبس سنة وتغريمه 10 آلاف جنيه وكفالة 10 آلاف جنيه، في الدعوى المقامة من محمود الخطيب، يتهمه فيهما بالسب والقذف عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

والجدير بالذكر أن محكمة جنح العجوزة كانت فصلت فى المعارك القضائية المشتعلة بين الكابتن محمود الخطيب والمستشار مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك حيث أصدرت 4 أحكام بحق مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك؛ الأول بتغريمه 50 ألف جنيه وإلزامه بدفع تعويض مدني 40 ألف جنيه في 4 قضايا سب وقذف.

كما غرّمت المحكمة، منصور 10 آلاف جنيه وإلزامه بدفع 10 آلاف جنيه تعويض ورفض الدعوى المدنية المقابلة في القضية رقم 24788 لسنة 2021 جنح العجوزة والمقامة من محمود الخطيب رئيس الأهلي ضد مرتضى منصور.

وأيضا غرّمت المحكمة، منصور 10 آلاف جنيه وإلزامه بدفع التعويضات ورفض الدعوى المدنية المقابلة في القضية رقم 24790 لسنة 2021 جنح العجوزة والمقاومة من محمود الخطيب ضد مرتضى منصور عن وقائع سب وقذف.

كما غرّمت المحكمة، مرتضى منصور 15 آلاف جنيه وإلزامه بدفع تعويض وقدره 10 آلاف جنيه ورفض الدعوى المدنية المضادة في القضية رقم 12872 لسنة 2021 جنح العجوزة المقامة من المستشار محمد عثمان المستشار القانوني للنادي الأهلي ضد مرتضى منصور عن وقائع سب وقذف.

وفي القضية الرابعة غرّمت المحكمة، مرتضى منصور 15 آلاف جنيه وإلزامه بدفع تعويض 10 آلاف جنيه ورفض الدعوى المدنية المقابلة في القضية رقم 12878 لسنة 2021 جنح العجوزة المقاومة من المستشار محمد عثمان المستشار القانوني للنادي الأهلي ضد مرتضى منصور عن وقائع سب وقذف.

كما برأت محكمة جنح العجوزة، مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك من تهمة سب وقذف محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي فى أحدي القضايا.

وأقام رئيس النادي الأهلي، دعوى يتهم فيها مرتضى منصور بسبه وقذفه، وأصدرت المحكمة في حقه حكمها.