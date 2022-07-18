نشرة أخبار العالم.. شرط روسي لإنهاء العملية العسكرية في كييف.. الرئيس الإماراتي يزور فرنسا.. والاتحاد الأوروبي: استئناف تصدير الحبوب من أوكرانيا مسألة حياة أو موت

نشر موقع صدى البلد خلال الساعات الماضية، عددًا من أهم الأخبار على الساحة الإقليمية والدولية، نوضح أبرزها في التقرير الآتي:

الكرملين: لا يوجد سقف زمني للعملية العسكرية في أوكرانيا

أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين)، دميتري بيسكوف، اليوم الاثنين، أن العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، ستنتهي عندما تحقق جميع أهدافها؛ مشيرا، في الوقت نفسه، إلى عدم وجود إطار زمني محدد للعملية.

وقال بيسكوف، في مقابلة مع التلفزيون الحكومي الإيراني، نقلت قناة "روسيا 24" مقاطع منه، "لا يوجد لدينا أي شك في أن العملية العسكرية الخاصة ستنتهي، عندما تحقق جميع أهدافها. لا يوجد إطار زمني محدد؛ والمهم هو الفعالية".

وأشار بيسكوف إلى أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، شدد، مرارا، على حقيقة أن القوات المسلحة الروسية لديها أمر واضح، بتجنب إلحاق الضرر بالبنية التحتية المدنية الأوكرانية، وسقوط ضحايا من المدنيين.

وأضاف، "لذلك، فإن القوات المسلحة تعمل بحذر شديد، مستخدمة أسلحة عالية الدقة، لاستبعاد أي ضربات على البنية التحتية المدنية؛ وهو ما لا يمكن قوله عن الجانب الأوكراني، للأسف".

الاتحاد الأوروبي: استئناف تصدير الحبوب من أوكرانيا مسألة حياة أو موت

وصف الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، استئناف تصدير الحبوب من أوكرانيا بأنه "مسألة حياة أو موت".

وحسب وكالة الصحافة الفرنسية، جاء تصريحات بوريل اليوم الإثنين، لدى وصوله إلى بروكسل لحضور اجتماع لوزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي مخصص للبحث في الحرب على أوكرانيا.

وأكد بوريل أن استئناف تصدير الحبوب من أوكرانيا هو "مسألة حياة أو موت"، لافتا إلى أن هناك أمل في التوصل إلى اتفاق هذا الأسبوع لفتح ميناء أوديسا.

وشدد على أن "حياة عشرات آلاف الأشخاص تعتمد على هذا الاتفاق الذي يتم التفاوض بشأنه بين روسيا وأوكرانيا وتركيا والولايات المتحدة.

ويبحث وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي اليوم، الاثنين، تشديد العقوبات على روسيا؛ في وقت تنهال فيه الاتهامات على موسكو بنشر قاذفات بهدف إطلاق صواريخ انطلاقا من محطة زابوريجيا للطاقة النووية بجنوب أوكرانيا.

وسيتعين على وزراء الاتحاد الأوروبي النظر في أمور عدة، بينها اقتراح للمفوضية الأوروبية يقضي بحظر مشتريات الذهب من روسيا، فضلا عن وضع شخصيات روسية إضافية على اللائحة السوداء للاتحاد الأوروبي.

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، في بيان إن الإجراءات الجديدة تأتي في وقت "تواصل الحرب الروسية ضد أوكرانيا بلا هوادة"، مؤكدى أن موسكو س تستمر في دفع ثمن باهظ لعدوانها.

وبحسب مسؤول أوروبي كبير، لا يتوقع اتخاذ أي قرار خلال مناقشة أولية في بروكسل بشأن هذه العقوبات الجديدة.

ماكرون يستقبل الرئيس الإماراتي محمد بن زايد في الإليزيه.. فيديو

وصل رئيس الإمارات العربية المتحدة، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، إلى فرنسا، اليوم الاثنين، في أول زيارة خارجية له بعد توليه مقاليد حكم البلاد في منتصف مايو الماضي.

ووصل محمد بن زايد إلى قصر الإليزيه، وكان في استقباله الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، ووزير داخليته، سيباستيان ليكورنو.

وسيبحث الرئيس الإماراتي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، خلال زيارته مع الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، علاقات الصداقة وآفاق التعاون والعمل المشترك في مختلف الجوانب، خاصة في مجالات طاقة المستقبل، و تغير المناخ والتكنولوجيا المتقدمة، وكذلك تعزيز التعاون في قطاعات التعليم والثقافة والفضاء، في ضوء الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي تجمع الإمارات وفرنسا، وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية (وام).

وسيناقش الجانب الإماراتي والفرنسي خلال لقائهما مجمل القضايا والمستجدات الإقليمية والدولية التي تهم البلدين و سبل تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.

وفي شهر مايو الماضي، أعلن المجلس الأعلى للاتحاد، انتخاب الشيخ محمد بن زايد، بالإجماع، رئيسا لدولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك بعد وفاة شقيقه الرئيس السابق، الشيخ خليفة بن زايد.

إجلاء 30 شخصا منها.. تحطم طائرة ركاب في الصومال |شاهد

تحطمت طائرة ركاب أثناء هبوطها في العاصمة الصومالية مقديشو، إذ تم إجلاء 30 شخصا كانوا على متنها بسلام.

وحسب وسائل إعلام صومالية، قالت سلطات مطار مقديشو الدولي، إن الركاب وأفراد الطاقم نزلوا من الطائرة التي كانت قادمة من رحلة داخلية من مدينة بيدوا.

ولم ترد أنباء عن أي إصابات أو سبب تحطم الطائرة، حسبما أفادت وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية.

وتحطمت الطائرة، خارج مطار مقديشو الدولي ثم اشتعلت فيها النيران، حيث أظهرت صور من مكان الحادث دخانا أسود اللون يتصاعد من الحطام.

كييف تغيّر إعلان زيلينسكي : تعليق عمل مسؤولين لا إقالة

رغم إعلان الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، مساء الأحد، إقالة المدعية العامة، إيرينا فينيديكتوفا، ومعها رئيس أجهزة الأمن في البلاد، إيفان باكانوف، بسبب كثير من الشكوك بوجود حالات خيانة عدة، ارتكبها مسؤولون محليون لصالح الروس، تراجعت كييف عن التصريحات.

وأكدت الرئاسة الأوكرانية أن إقالة المسؤولين لم تتم، مشيرةً عبر حسابها الرسمي في تويتر أنه تم تعليق عملهما حتى انتهاء التحقيقات.

وأضافت أن قرار الإقالة ما زال أمام البرلمان للتصويت عليه، موضحة أن قرار تعليق عمل المدعية العامة ورئيس الجهاز الوطني جاء بسبب خيانة موظفين تابعين لهما.

وأتت هذه التطورات بعدما استحوذ الخبر على اهتمام وكالات الأنباء والمحللين، خصوصاً بعد أن كشفت المعلومات أن مدير الاستخبارات المقال صديق مقرّب وشخصي منذ أيام الطفولة للرئيس الأوكراني.

في حين أمرت محكمة المكتب الوطني لمكافحة الفساد في أوكرانيا بالتحقيق في فشلها في الإبلاغ عن ممتلكات المدعية العامة إيرينا فينيديكتوفا، في بيان الأصول المالية والدخل الذي يتعين على المسؤولين تقديمه.

وكان الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي أعلن مساء الأحد، إقالة المدعية العامة إيرينا فينيديكتوفا، ورئيس أجهزة الأمن إيفان باكانوف، بسبب كثير من الشكوك بوجود حالات خيانة عدة، ارتكبها مسؤولون محليون لصالح الروس.

وقال زيلينسكي في خطابه إنه تم فتح ما مجموعه 651 قضية خيانة عظمى ضد موظفي إنفاذ القانون، وإن أكثر من 60 موظفا في مكتب المدعي العام وجهاز الأمن الأوكراني ما زالوا في "الأراضي المحتلة" ويعملون ضد الدولة.

