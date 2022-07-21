سعر الدولار بالبنوك اليوم الخميس 21-7-2022

يقدم موقع "صدى البلد" الإخباري لقرائه خدمة التعرف على سعر صرف الدولار الأمريكي خلال مستهل التعاملات اليوم الخميس الموافق 21يوليو 2022 وذلك وفقا لآخر تحديث للأسعار في بعض البنوك العاملة في السوق المصرية.

و ارتفعت أسعار الدولار أمام الجنيه ثلاثة قروش لكل دولار، خلال منتصف تعاملات أمس الثلاثاء، بالبنوك المصرية مقابل الجنيه المصري.

وسجل أعلى سعر للشراء اليوم 18.91 جنيه في (مصرف أبو ظبي الإسلامي- بنك مصر إيران للتنمية).

الدولار الدولار



سعر صرف الدولار الأمريكي



سعر الدولار في البنك المركزي المصري: 18.87 جنيه للشراء، مقابل 18.98 جنيه للبيع.

سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي: 18.91 جنيه للشراء، مقابل 18.96 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر إيران للتنمية: 18.91 جنيه للشراء، مقابل 18.96 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك العقاري المصري العربي: 18.90 جنيه للشراء، مقابل 18.96 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك البركة: 18.81 جنيه للشراء، مقابل 18.91 جنيه للبيع.



سعر الدولار مقابل الجنيه



سعر الدولار في البنك التجاري الدولي : 18.87 جنيه للشراء، مقابل 18.93 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية: 18.86 جنيه للشراء، مقابل 18.96 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المتحد: 18.90 جنيه للشراء، مقابل 18.96 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك فيصل الإسلامي: 18.88 جنيه للشراء، مقابل 18.96 جنيه للبيع.

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سعر صرف الدولار الأمريكي



سعر الدولار في بنك كريدي اجريكول: 18.89 جنيه للشراء، مقابل 18.96 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قطر الوطني: 18.89 جنيه للشراء، مقابل 18.96جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر: 18.88 جنيه للشراء، مقابل 18.94 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري: 18.88 جنيه للشراء، مقابل 18.94 جنيه للبيع.

الدولار الدولار والعملات الأخرى

أسعار صرف الدولار الأمريكي



سعر الدولار في المصرف المتحد: 18.88 جنيه للشراء، مقابل 18.96 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك العربي الإفريقي الدولي: 18.86 جنيه للشراء، مقابل 18.96 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك بلوم: 18.86 جنيه للشراء، مقابل 18.96 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس: 18.86 جنيه للشراء، مقابل 18.96 جنيه للبيع.



سعر صرف الدولار



سعر الدولار في بنك المشرق: 18.90 جنيه للشراء، مقابل 18.96 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الكويت الوطني: 18.86 جنيه للشراء، مقابل 18.96 جنيه للبيع.