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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

تفاصيل سرقة صناديق إشارات السكة الحديد على خط طنطا - بركة السبع

السكة الحديد
السكة الحديد

أصدرت هيئة السكك الحديدية بيانا بشأن أسباب تأخير القطارات في يوم 20/7/2022، حيث  قام بعض من الخارجين عن القانون بسرقة صناديق الإشارات والخاصة بتشغيل السيمافورات الأتوماتيكية في المسافة ما بين (طنطا – بركة السبع) الساعة 11.35 وقام هؤلاء الخارجين عن القانون بنزع الغلاف المعدني لصندوق الإشارات وسرقته بالإضافة إلى سرقة ترانسات التغذية لأجهزة الإشارات الأمر الذي تسبب في تعطيل نظام الاتصالات والإشارات.

وهو ما أدى إلى تعطيل التقاطر بحركة مسير القطارات والتشغيل بالمحاذرة كما قام بعض الخارجين عن القانون الساعة 15.25 بسرقة أجهزة الإشارات في المنطقة ما بين (طنطا/ كفر الزيات) الأمر الذي أدى إلى تسيير حركة القطارات بالمحاذرة أيضا.

وعلى ضوء ذلك تم تأخير كافة القطارات بمتوسط وصل إلى أربع ساعات حتى تم الاستعداد بتركيب أجهزة أخرى الساعة 4.40.

وتهيب الهيئة القومية لسكك حديد مصر المواطنين بالتصدي والإبلاغ عن أي من هؤلاء الخارجين عن القانون والذين يعرضون حياة المواطنين للخطر وتعطيل مرفق من أهم مرافق الدولة.

وتعمل الهيئة جاهدة لاتخاذ كافة الإجراءات التي تتضمن سلامة حركة مسير القطارات وسلامة المواطنين.

 

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