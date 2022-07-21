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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

سيف عيسى يتصدر التصنيف الأولمبي للتايكوندو لوزن تحت 80 كجم

صدى البلد

حقق سيف عيسى لاعب نادي الصيد ومنتخب مصر للتايكوندو، إنجازًا تاريخيا حيث سيتصدر التصنيف الأولمبي لوزن تحت 80 كجم المقرر إصداره في شهر أغسطس المقبل.

 

وسيصبح سيف عيسى أول لاعب مصر في التاريخ يتصدر التصنيف الأولمبي للتايكوندو بوزن تحت 80 كجم ، وهو أيضا المصنف الثاني عالميا في هذا الوزن.

 

ويأتي ذلك بعد الإنجازات التي حققها اللعب مؤخرا حيث توج بذهبية دورة ألعاب البحر المتوسط بالجزائر ثم ذهبية بطولة إفريقيا برواندا.

 

وتوج سيف عيسى بذهبية  بطولة إفريقيا في منافسات وزن – 80 كجم ،التي استضافتها كيجالي عاصمة رواندا خلال الفترة من 13الى 17 يوليو 2022.

 

كما توج بطل مصر بذهبية دورة ألعاب البحر المتوسط في يوليو الجاري بمدينة وهران الجزائرية واستطاع عقب فوزه على نظيره بطل إسبانيا بنتيجة 7 – 5.

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