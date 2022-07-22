الشباب والرياضة تطلق أولى الفعاليات الصيفية لبرنامج ريحانة

أطلقت وزارة الشباب والرياضة أولى الفعاليات الصيفية للبرنامج القيادي "ريحانة"، والذى تنفذه الإدارة المركزية للطلائع بالوزارة؛ لإعداد وتمكين الفتيات في المرحلة العمرية من ١٣ حتى ١٨ عاماً.

تقام أولى فعاليات البرنامج بالمدينة الشبابية ببورسعيد بمشاركة ٤٠٠ فتاة من محافظات "بورسعيد، السويس، الإسماعيلية، دمياط، الشرقية".

وشاركت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين فى افتتاح الفعاليات ممثلةً فى النائبة راجية الفقي عضو مجلس الشيوخ وعضو التنسيقية، حيث تم عقد حوار مفتوح مع الفتيات عن تمكين المرأة والمشاركة السياسية.

كما شهدت الفعاليات مشاركة فريق أثر الشبابي من خلال ورش عمل مختلفة للفتيات عن القيادة، والاستقلالية، والعلاقات الاجتماعية، والحقوق القانونية والاجتماعية للفتيات، وتستمر الفاعليات لمدة يومين، ينتقل بعدها المعسكر إلى محافظة القاهرة.

يأتى ذلك فى إطار توجه وزارة الشباب والرياضة نحو تكثيف البرامج والمشروعات المخصصة للفتيات بهدف تنمية وصقل مهاراتهن، وتشجيعهن على المشاركة المجتمعية فى ضوء توجيهات الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة.

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