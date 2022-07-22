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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلمانية مصر الحديثة مهنئة الرئيس بـ ثورة يوليو: سطّرها التاريخ بأحرف من ذهب

النائب هشام هلال
النائب هشام هلال

هنأ النائب هشام هلال، عضو اللجنة التشريعية، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مصر الحديثة بمجلس النواب، الرئيس السيسي والقوات المسلحة، والشرطة المصرية، والشعب المصري بمناسبة الذكرى السبعين لثورة 23 يوليو المجيدة.

موضحا أن هذه الذكرى خالدة في وجدان المصريين لما تمثله من قيمة كبيرة تزداد بمرور وتعاقب السنين.

وتابع «هلال» في بيان صادر عنه اليوم، الجمعة، أن ثورة 23 يوليو استطاعت أن تغير مجرى التاريخ ، موضحا أنها كانت نقطة تحول جوهرية في التاريخ المصري، بالإضافة إلى كونها بداية وانطلاق لكافة الثورات لتحرير البلاد وتخليصها من الظلم والاستبداد.

وأضاف عضو اللجنة التشريعية ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب مصر الحديثة، ان 23 يوليو 1952  كانت بمثابة تجسيد لمسيرة العطاء والوفاء، حيث أظهر المواطنون تأييده الكامل للجيش ولم يكتفي بذلك بل خرج بكافة فئاته وطوائفه لمساندة أهداف الثورة مما يؤكد تعبير هذه الثورة عن امالهم ومطالبهم.

واختتم النائب هشام هلال أن هذه الثورة المجيدة مكاسبها كانت فريدة وبالجملة، لأنها جاءت في ظل معاناة الشعب المصري من وجود اقطاعيين استحلوا خيرات الوطن ونهبوا ثرواته، منوها أن هذه الثورة التاريخ سجلها بأحرف من ذهب وستظل خالدة في وجدان المصريين إلى الأبد.

مصر الحديثة

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