مستقبل وطن بالمحافظات تنظم دورات تدريبية وندوات توعوية وتثقيفية حول تيسير الزواج

نظم حزب مستقبل وطن، عددًا من الأنشطة والفعاليات الخدمية للأعضاء والمواطنين بمحافظات الجمهورية، اليوم الأحد، فى إطار خطة الحزب لمشاركة الدولة فى تقديم وسائل العون للمواطن ومحاربة الغلاء، وأيضاً فى إطار حملات الحزب المستمرة للتواصل مع الشارع المصرى والمواطنين، إيمانا منه بدوره المهم والفعال بضرورة التواجد والتلاحم مع المواطنين.

في محافظة القاهرة،

نظمت أمانة قسم المعادي وطرة، دورات تدريبية تحت عنوان "صناعة الصورة الذهنية لدي المستهدفين"، والتي تهدف إلي تدريب الكوادر الحزبية في الأمانة، حيث تم طرح مفهوم وأنواع وأهمية الصورة الذهنية، وكيفية تكوين الأفكار للبشر والسلوك البشري وتم فتح باب المناقشة مع الحاضرين للإستماع لإسئلتهم والإجابة عليها من قبل المختصين، ومن المقرر استكمال المحاضرات التي تتم علي مراحل طبقا للجدول الزمنى للتدريب في شتي المجالات لتنمية وتطوير المهارات والمؤثرات السلوكية الخاصة بأعضاء الأمانة.

وفي محافظة الغربية،

نظمت أمانة مدينة سمنود، قافلة طبية شاملة للكشف والعلاج المجانى، بقرية العزيزية بسمنود استمرارا لنهج الأمانة بتوفير قوافل تجوب قرى المركز تباعا بالتعاون مع مديرية الصحة بالغربية ووكيل وزارة الصحة، ومن جانبه، تواصل أمانة مدينة زفتي، لليوم السادس علي التوالي حملتها "معاً نطمئن"، في مقري الوحدة الحزبية للحي البحري، والوحدة الحزبية خلف السكة، حيث نظمت حملة لتقديم لقاح فيروس كورونا للمواطنين بمكان ثابت بمقر الوحدة الحزبية، لتلقي الجرعة الأولي والثانية والثالثة، وتعمل الحملة يوميا لخدمة أهالي مدينه زفتي وخدمة كبار السن والوصول لهم إلى منازلهم إن لزم الأمر وذلك تحت إشراف وزارة الصحة وحزب مستقبل وطن.

وفي محافظة الجيزة،

واصلت أمانة قسم إمبابة، إقامة فصول محو الأمية، للقضاء علي الأمية، وتفعيلًا لمبادرة "أنتِ عظيمة" التي أطلقتها أمانة المرأة المركزية بالحزب، وبالتعاون مع الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار، وعلي جانب أخر، نظمت أمانة مركز العياط، ندوة تثقيفية حول تيسير الزواج، والتي حاضر فيها ممثلي من الأزهر الشريف والإفتاء، وتناولت الندوة سبل تفعيل مبادرة تيسير الزواج مع التأكيد على دعمها من باب تسهيل الحلال حتى يصعب الحرام اقتداءًا بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقلهن مهرا أكثرهن بركة. وقال: (أعظم النساء بركة أيسرهن مؤنة) أو (أعظم النكاح بركة أيسره مؤنة)، مشيرين إلى أن كل الشهادات الجامعية وجميع الأموال عند الزواج لن تكفل للمرأة حقوقها ولا سعادتها، وأكد الحضور بالندوة، أن الضمانة الوحيد لسعادة الزوجة واحترامها، أن يوفقها الله لرجل عنده دين ومروءة يتقي الله فيها، وأن مبادرة تيسير الزواج الأسرة المصرية بحاجة إلى مزيد من الترابط والعودة إلى العادات والسلوكيات السليمة التي تربينا عليها في مجتمعاتنا الشرقية العريقة، والقضاء على السلوكيات الخاطئة التي أخذت في الانتشار خلال الآونة الأخيرة، من محاولات لتقليد كثير من العادات السلبية التي لا تتناسب مع قيمنا وتقاليدنا، وتقوم مبادرة تيسير الزواج على ضرورة إطلاق حملة توعوية لمواجهة غلاء المهور وتكاليف الزواج، لأن هذه المغالاة تدمر الأسرة قبل بنائها، وتتسبب في عدم قدرة بعض الشباب والأسر على هذه التكاليف، وبالتالي تأخر الزواج وارتفاع نسب العنوسة، وندعوا إلى بذل مزيد من الجهد لدعم الترابط الأسري والحفاظ على الشخصية الشرقية من مهَبّ العادات الغربية التي لا تناسب مجتمعاتنا ونقر بالإجماع على دور الأب والأم في الأسرة، خصوصًا في ظل انشغال بعض الآباء والأمهات عن دورهم الأسري بسبب العمل أو غيره وذلك لمكافحة الظواهر السلبية في المجتمع المتعلقة بالمهور وتكاليف الزواج المبالغ فيها.

وفي محافظة الأقصر،

نظمت أمانة الحزب بالمحافظة، قافلة طبية متخصصة في علاج الشفة الارنبية وشق الحلق لكافة الحالات بمحافظات الاقصر وقنا واسوان مجانا بداية من شهر اغسطس المقبل وحتي يوم 6 من نفس الشهر، وبالتعاون مع لجنة مصر العطاء بالنقابة العامة للاطباء ومؤسسة انوفينيتي الخيرية، ومن المقرر إنه سيتم تحديد مواعيد 4 و 5 و 6 اغسطس لاجراء العمليات للحالات بمركز امون الطبي بشارع احمد عرابي امام موقف سيارات البياضية وارمنت.

وفي محافظة الفيوم،

وقعت لجنة التعاقدات بأمانة مركز إطسا، برتوكول وتعاقد مع أطباء بالوحدات المحلية باطسا بنسبة خصم 50% على الكشف، ومع الصيدليات بنسبة خصم 15%، وتم التوقيع على استمارة التعاقد من الأطباء بمقر أمانة حزب مستقبل وطن مركز إطسا.

وفي محافظة كفر الشيخ،

نظمت أمانة مركز مطوبس، المعرض السنوي للموهوبين فنياً بقيادة الفنان جابر المسماري، مدرس الخط العربي والرسم، بمطوبس، وذلك بالتعاون مع نادي مطوبس الرياضي.

ويأتى ذلك فى إطار الدور المجتمعى التى ينتهجها حزب "مستقبل وطن"، لدعم جهود الرئيس عبد الفتاح السيسى ومؤسسات الدولة المصرية، من خلال إطلاق وتنظيم الفعاليات والمبادرات المجتمعية، فى مختلف المجالات لتلبية احتياجات المواطنين، وتنفيذا لتوجيهات المهندس أشرف رشاد الشريف، الأمين العام والنائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن، ورئيس الهيئة البرلمانية بمجلس النواب.