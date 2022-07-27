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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

هنا جودة تتأهل إلى نهائي بطولة إفريقيا لتنس الطاولة للشابات بتونس

هنا جودة
هنا جودة

استطاعت هنا جودة التأهل إلى النهائي ببطولة إفريقيا لتنس الطاولة للشابات تحت 19 عاما، والتي تستضيفها تونس خلال الفترة من 21 الي 27 يوليو 2022.

وتأهلت هنا جودة إلى دور النهائي بعد تغلبها على زميلتها هند فتحي بنتيجة 4-2.

واستهلت هنا جودة مشوارها في البطولة بالفوز في دور ثمن النهائي على لاعبة جنوب إفريقيا بنتيجة 4-0، ثم تغلبت هنا جودة في دور ربع النهائي على لاعبة الجزائر بنتيجة 4-0.

وتلتقي هنا جودة في دور النهائي مع مواطنتها رؤى زكي، ومن المقرر أن تنطلق المباراة اليوم في تمام الساعة السابعة مساءًا بتوقيت القاهرة.

هنا جودة تنس الطاولة للشابات تونس هند فتحي تنس الطاولة

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