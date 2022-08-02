قفزة جديدة.. الدولار يتجاوز 19 جنيهاً بالبنوك اليوم الثلاثاء 2-8-2022

ارتفع سعر الدولار أمام الجنيه في البنوك المصرية في بداية تعاملات اليوم الثلاثاء الموافق 2-8-2022، بعد زيادته أمس بفارق 3 قروش علي الأقل منذ مطلع الأسبوع الجاري، ليتجاوز الـ19 جنيهاً فى بعض البنوك المصرية.

وأعلن البنك المركزي المصري وصول متوسط سعر الدولار أمام الجنيه 18.89 جنيه للشراء، و19.0048 جنيه للبيع.

بحسب آخر التحديثات داخل عدد من البنوك الحكومية والخاصة العاملة بالسوق المحلي، في حالتي البيع والشراء، والتي جاءت كالتالي:

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

قفز سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB إلى 19.01 جنيه للشراء، 19.07 جنيه للبيع.

سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي

ارتفع سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي لـ 19.04 جنيه للشراء، 19.07 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

زاد سعر الدولار في بنك قناة السويس اليوم ليسجل 18.94 جنيه للشراء، 19.04 جنيه للبيع.

سعر الدولار داخل بنك مصر

ارتفع سعر الدولار داخل بنك مصر اليوم ليسجل 18.99 جنيه للشراء و19.05 جنيه للبيع.

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وارتفعت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم، الثلاثاء، مسجلة أعلى مستوياتها في 4 أسابيع لتُواصل حصد المكاسب للجلسة الخامسة على التوالي.

وعزّز تراجع الدولار الأمريكي وعوائد سندات الخزانة الطلب على المعدن بصفته ملاذًا آمنًا، وسط مخاوف متزايدة بشأن أزمة ركود اقتصادي عالمية.

بحلول الساعة 08:20 صباحًا بتوقيت جرينتش (11:20 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة)، ارتفع سعر العقود الآجلة للذهب تسليم ديسمبر بنسبة 0.07%، ليسجل مستوى 1789 دولارًا للأوقية.

وكانت أسعار الذهب أنهت تعاملاتها، أمس الاثنين، على ارتفاع، مسجلة أعلى مستوى في شهر، مع تراجع عوائد السندات الأمريكية.

في المقابل، تراجع سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر بنحو 0.07%، ليصل إلى 1771 دولارًا للأوقية، بعد أن سجل أعلى مستوياته منذ 5 يوليو عند 1780.39 دولارًا، في وقت سابق من الجلسة.

كما انخفض سعر العقود الآجلة للفضة - تسليم سبتمبر - بنسبة 0.30%، عند 20.30 دولار للأوقية، وفق البيانات التي اطّلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة.

وفي الوقت نفسه، ارتفع سعر البلاتين الفوري بنحو 0.14%، ليسجّل 911.39 دولار للأوقية، وتراجع سعر البلاديوم الفوري بنسبة 0.36% عند 2188.12 دولار للأوقية.

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