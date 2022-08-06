عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أيمن الجميل: الإصلاح الاقتصادى الشامل حمى مصر من موجة تضخم لم يشهدها العالم من 40 عاما

رجل الأعمال أيمن
رجل الأعمال أيمن الجميل

قال رجل الأعمال أيمن الجميل، رئيس مجلس إدارة مجموعة "Cairo 3A" للاستثمار الزراعى والصناعى، إن رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي للإصلاح الاقتصادى الشامل والتى تم إنجاز المرحلة الأولى منها بنجاح، وراء حماية الدولة المصرية من آثار أكبر موجة تضخم وغلاء ضربت العالم منذ نحو أربعين عاما ، بسبب مجموعة من العوامل والأزمات الاقتصادية والسياسية حتى اضطر بنك الاحتياطى الفيدرالى الأمريكى إلى رفع نسبة الفائدة على الودائع عدة مرات متوالية وبعده فعلت نفس الشيئ البنوك المركزية فى الدول الأوربية وكندا واليابان.

وقال رجل الأعمال أيمن الجميل إن العالم اليوم يتحدث عن ارتفاع جنونى فى أسعار السلع الغذائية ومنتجات الطاقة والنقل، كما يتحدث عن نقص هذه السلع والمنتجات بصورة غير مسبوقة نتيجة الحروب والأزمات السياسية والأوبئة التى ضربت العالم خلال السنتين الأخيرتين وأثرت بالسلب على حركة النقل وسلاسل التوريد وعلى معدلات الإنتاج فى المصانع وتوافر المواد الخام ومستلزمات الإنتاج ، كما أثرت على صناعات وخدمات كبيرة كانت أحد أسباب الرواج الاقتصادى من قبل مثل صناعة السياحة وما يرتبط بها من خدمات مباشرة وغير مباشرة.

وأكد أيمن الجميل أن فوائد الإصلاح الاقتصادى المتمثل فى تحرير الاقتصاد المصرى وعلاج أزمة العجز الكلى ليكون اقتصادنا أكثر مرونة وقابلية للنمو، زادت من فرص الإنتاج المحلى والقدرة على توفير مستلزمات الإنتاج بما ينعكس فى النهاية على سد جزء مهم من الاستهلاك المحلى وزيادة مستويات الصادرات المصرية وإمكانية تحجيم الواردات العشوائية الأمر الذى يحقق نتائج مرضية فى مواجهة التضخم والغلاء العالميين.

وأوضح أيمن الجميل إن من أهم ثمار الإصلاح الاقتصادى الشامل ، هو قدرة الحكومة المصرية على التحرك السريع وتوفير السلع الأساسية لفترات طويلة نسبيا وبأسعار معقولة الأمر الذى لا يشعر المواطن بفروق كبيرة فى الأسعار ، لأن التعامل المباشر مع أزمة التضخم والغلاء فى العالم دون تدخل الدولة كان معناه ارتفاع أسعار السلع والخدمات أكثر من 400% وهو مالم يحدث فى ظل حرص وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي على ضرورة احتواء موجات التضخم العالمية وعدم السماح بأن تنعكس مباشرة على السلع والخدمات عندنا.

أيمن الجميل التضخم الإصلاح الاقتصادى ارتفاع الأسعار الرئيس السيسي Cairo 3A

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الآن نتيجة الثانوية العامة 2022 بالاسم عبر هذا الرابط

مؤشرات تنسيق الجامعات 2022 .. 92% للطب و91 للأسنان و89 للصيدلة

بالأسماء.. أوائل الثانوية العامة 2022 والنتيجة عبر صدي البلد في هذا الموعد

ازاي تجيب نتيجة الثانوية العامة 2022 من موقع صدى البلد برقم الجلوس

بالأرقام.. توقعات بانخفاض تنسيق الجامعات 2022 المرحلة الأولى.. الوزير يطمئن الطلاب

مؤشرات تنسيق كليات الطب ونتيجة الثانوية العامة.. تعرف عليها

نتيجة الثانوية العامة 2022 لينك سريع بالاسم عبر هذا الرابط

احصل على نتيجة الثانوية العامة 2022 بالاسم من موقع صدى البلد

موضوعات متعلقة

نائبة: الرئيس السيسي حقق انتصارات على الأرض في كل القطاعات

السيسي: مصر حققت معدل نمو محترم في 2022

ترشيحاتنا

الخطيب: التقصير لن يستمر طويلا.. ونعد بتصحيح المسار

هاجمت منطقة الفيلات ذات الـ100 مليون جنيه.. سمكة قرش عملاقة تظهر في سيدي عبد الرحمن

أحمد سامي يفتتح التهديف لـ بيراميدز في شباك المقاولون بالشوط الأول

الخطيب للجماهير: لا تسمحوا لأحد بالتشكيك فى فخركم بالأهلى

أين العدالة.. احمد موسى: التحكيم في مصر بـ عافية..فيديو

احذر..تلفيق صور منافية للآداب يعرضك للحبس 5 سنوات وغرامة 300 ألف جنيه

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد وفاة طالب المنيا.. كيف تحمي ابنك بعد الفشل فى الثانوية العامة

كسروا القلل وراها .. هكذا احتفلت عائلة مصرية بزواج ابنتهم |فيديو

يتضور جوعًا.. حالة تأهب في فرنسا لإنقاذ حوت شارد في نهر السين

دمي اتصفى.. غادة إبراهيم تتعرض لقطع في الوريد| خاص

فيديو

الهضبة وياسمين صبري وروبي.. مجموع الفنانين في الثانوية العامة

وجع قلب والدته .. قصة مصرع الطالب فارس عاشور | فيديو جراف

اطلع بره.. تفاصيل خناقة حمو بيكا في حفل محمد فؤاد بالساحل الشمالي|فيديو جراف

استشهاد الطفلة آلاء قدوم بنيران الاحتلال الإسرائيلي .. فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

ضوابط إعلام الطفل .. وماذا بعد؟

محمود دياب

تعددت الأسباب

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان 6

عصام الدين جاد

الحوار الوطني.. عن علم وحب

اسلام عوض

الحوار الوطني.. عندما انتصر العقل على القتل

نهال علام

الإعلام والتنوير

مني أحمد

ثنائية العنف والتسامح

إبراهيم شعبان

بيلوسي.. زيارة غير بريئة إلى تايوان

اﻟﻤﺰﻳﺪ