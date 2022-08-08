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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

مستقبل وطن بالإسكندرية يوجه باستمرار المبادرات الاجتماعية والصحية

صدى البلد

عقد حزب مستقبل وطن بمحافظة الإسكندرية، برئاسة النائب رزق راغب ضيف الله، امين الحزب بالإسكندرية، اجتماع تنظيمي بحضور أمناء الأقسام وأمناء التنظيم، لمناقشة خطة عمل الحزب خلال المرحلة القادمة، وذلك تحت رعاية المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس الحزب والمهندس اشرف رشاد النائب الأول لرئيس الحزب، والأمين العام للحزب، وذلك بحضور النائب خالد شلبي، أمين التنظيم، والأستاذ رامي ياسين أمين الإعلام، والمهندس كريم الكسار، أمين العضوية.

تناول الاجتماع بحث سبل العمل خلال المرحلة القادمة، وتعزيز وترسيخ تواجد الحزب بالشارع، والتأكيد على ضرورة الاستمرار فى عمل المبادرات المجتمعية، التى يتبناها الحزب، لدعم الطبقات الأكثر احتياجًا.

واستهل النائب رزق راغب ضيف الله، كلمته بتقديم التهنئة لأمناء الأقسام على تجديد الثقة فيهم تقديرا لجهودهم خلال الفترة الماضية، وطلب من الامناء الجدد بتكثيف العمل خلال الفترة المقبلة وتنفيذ التكيفات الحزبية من أجل مساندة الدولة المصرية في معركة البناء والتنمية ومواجهة التحديات الاقتصادية، ودعم المواطن وتقديم كافة الخدمات للمواطنين في إطار الدور المجتمعي لحزب مستقبل وطن، والذي يضع المواطن في مقدمة أولوياته.

وأكد النائب رزق راغب ضيف الله، أمين حزب مستقبل وطن بالإسكندرية، خلال اجتماعه بأمناء الأقسام، وأمناء التنظيم، ضرورة العمل يدا واحدة، وفقًا لخطة عمل واضحة، لتفعيل مهام عمل الحزب، خلال الفترة القادمة، وتلبيه حاجات ورغبات المواطنين.

وأشار «ضيف الله» إلى أن الحزب يهدف لتخفيف الأعباء على المواطن البسيط، والتواجد بشكل مستمر في كل شارع في المحافظة، مُضيفًا أن النجاح الحقيقي لن يتحقق بالتواجد داخل المكاتب، بل بالتواجد بجانب المواطن، لمعرفه مشكلاته، والسعي لتوفير حلول حقيقية لها.

ووجه النائب خالد شلبي، أمين التنظيم بالمحافظة، بالعمل على تفعيل الوحدات الحزبية بالأقسام والدوائر، مؤكدًا على ضرورة تنشيط دور الحزب في جميع أنحاء المحافظة، ليكون حزب مستقبل وطن نموذجا مشرفا للعمل الحزبي الوطني.

كما وجه الأمناء النوعيين بتنشيط العمل الحزبي كل في مجاله من أجل دعم انتشار الحزب داخل المحافظة ووسط المواطنين، وتعزيز وترسيخ تواجد الحزب بالشارع و العمل بشكل جاد من اجل خدمة المواطن و توفير كافة الخدمات من خلال التنظيم الحزبي و التعاون مع الكتلة البرلمانية للحزب.

مستقبل وطن حزب مستقبل وطن الاسكندرية محافظة الاسكندرية رزق راغب ضيف الله

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