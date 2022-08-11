جريشة يحسم الجدل حول هدف المصري الملغي وضربة جزاء الأهلي

أكد جهاد جريشة، الحكم الدولي الأسبق، أن قرارات الحكم محمود البنا كانت صائبة في مباراة الأهلي والمصري البورسعيدي مساء أمس، الأربعاء، ضمن منافسات الجولة 30 من بطولة الدورى الممتاز.

وقال جريشة، عبر برنامج “الريمونتادا” بقناة “المحور”: “الحكم محمود البنا احتسب ضربة جزاء صحيحة لصالح الأهلي بسبب وجود التحام بين كريم العراقي، ظهير أيمن المصري، وحسام حسن، مهاجم الأهلي”.

وأوضح أن قرار إلغاء هدف المصري سببه الرئيسي وجود لاعب من المصري في حالة تسلل وتداخل في اللعبة، وهو سبب إلغاء هذا الهدف.

وأشار جريشة إلى أن البنا تعامل بهدوء مع الأحداث التي دارت خلال اللقاء.