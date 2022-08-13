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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الخارجية: مصر تدعم كل إجراءات السعودية لحماية أمنها واستقرارها

صدى البلد

أعربت وزارة الخارجية، اليوم /السبت/ عن تضامُن جمهورية مصر العربية مع المملكة العربية السعودية الشقيقة في مواجهة كل ما يُهدد أمنها واستقرارها.


وأكدت- في بيان صحفي- على وقوف مصر مع المملكة في مواجهة كافة صور الإرهاب والعنف والتطرف. 


وأشارت مصر - في بيان الخارجية- مجددًا إلى دعمها لما تتخذه السعودية من إجراءات وتدابير لصون أمنها وسلامة كافة الأشقاء بالمملكة من المواطنين وكذا المقيمين، مُثنيةً على يقظة السلطات السعودية وقدرتها على التعامل مع أحد العناصر المطلوبة أمنيًا.


كما أعربت عن التمنيات بالشفاء العاجل للمُصابين.
 

الخارجية مصر السعودية

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