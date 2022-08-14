اتحاد الكرة: تعيين وائل رياض وعصام الحضري ضمن جهاز المنتخب الأولمبي

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم اعتماد تشكيل الجهاز الفني للمنتخب الأوليمبي، بقيادة البرازيلي روجيريو ميكالي، حيث عيَّن الاتحاد كلا من وائل رياض "شيتوس" وعصام الحضري ضمن الجهاز الفني للمنتخب الأولمبي.



وأوضح الاتحاد -في بيان مساء اليوم عقب اجتماع مجلس الإدارة- أنه تم تعيين وائل رياض "شيتوس" في منصب المدرب المساعد في جهاز ميكالي، وتولي عصام الحضري مسؤولية مدرب حراس المرمى، كما تم تعيين محمود حرب مديرا إداريا للمنتخب الأولمبي.



كما اعتمد اتحاد الكرة -خلال الاجتماع- عقد البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر ومساعديه، وتم اعتماد عقد البرازيلي روجيريو ميكالي المدير الفني للمنتخب الأولمبي ومساعديه، وتم اعتماد التعاقد مع الخبير الإنجليزي مارك كلاتنبرج ومساعديه.



وكلَّف مجلس إدارة اتحاد الكرة إيهاب الكومي برئاسة بعثة منتخب مصر مواليد 2006 إلى الجزائر لخوض كأس العرب للناشئين.

