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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

توماس توخيل مدرب تشيلسي مهدد بعقوبات لهذا السبب

توخيل
توخيل

كشفت تقارير صحفية، أن توماس توخيل مدرب تشيلسي مهدد بعقوبات، بعدما هاجم الحكم أنطوني تيلور ونظام حكم الفيديو المساعد بسبب بعض القرارات خلال تعادل فريقه 2-2 مع توتنهام هوتسبير في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، أمس الأحد، مما قد يعرضه إلى عقوبات.

وبضربة رأس هاري كين في اللحظات الأخيرة انتزع توتنهام نقطة وسط أجواء متوترة في ستامفورد بريدج شهدت اشتباك توخيل وأنطونيو كونتي مدرب توتنهام، وتعرضا للطرد بعد انتهاء اللقاء.

ويرى توخيل أن كاي هافرتس تعرض لمخالفة خلال بناء الهجمة التي سجل منها توتنهام هدف التعادل الأول، وأن ريتشارليسون كان متسللا وحجب الرؤية عن الحارس إدوار مندي.

وأضاف أن الوافد الجديد مارك كوكوريا تعرض للجذب من الشعر من كريستيان روميرو مدافع توتنهام قبل هدف كين الذي حسم التعادل المثير.

وأبلغ المدرب الألماني الصحفيين: “الشد من الشعر والبقاء في الملعب والهجوم في آخر ركلة ركنية، هذا ليس له تفسير بالنسبة لي ولا أتقبل ذلك، لم يجب احتساب الهدفين وكنا نستحق الفوز من وجهة نظري”.

وانتشر طلب عبر الانترنت بعدم تكليف الحكم تيلور بإدارة مباريات تشيلسي في المستقبل، وجمع أكثر من 64 ألف توقيع بعد وقت قصير من التعادل.

وردا على هذه المطالبات قال توخيل: “ربما من الأفضل ذلك، لكن لدينا حكم الفيديو أيضا لاتخاذ القرارات الصائبة، لكنه لم يشاهد ذلك، لا ألوم الحكم، أنا أيضا لم أشاهد، لكن هناك أشخاص يديرون نظام حكم الفيديو لفحص اللقطات، ربما لن أقود الفريق في المباراة المقبلة لكن الحكم يمكنه إدارة المباراة المقبلة”.

توماس توخيل تشيلسي توتنهام هوتسبير الدوري الإنجليزي أنطونيو كونتي هاري كين

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