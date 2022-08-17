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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

لمرضى القولون العصبي.. الدواء تطرح 6 إرشادات لتجنب المضاعفات

القولون
القولون

تقدم  هيئة الدواء المصرية بعض النصائح لمرضى القولون العصبي لتغيير سلوكيات النظام الغذائي والعادات اليومية :

-تناول الأغذية الغنية بالألياف.

-تناول الكثير من السوائل.

 منشور الهيئة 

-تجنب الأكل في وقت متأخر من الليل، وتناول الوجبات بطريقة معتدلة مع الجلوس أثناء تناولها، ومضغ الطعام جيداً.

-ممارسة التمارين الرياضية بانتظام.

-تجنب الأطعمة التي تسبب الغازات.

-تجنب الأطعمة التي تحتوي على الجلوتين في بعض الأحيان.

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الدواء: الرجوع إلى الصيدلي فيما يخص الأدوية غير الوصفية

كما تنصح هيئة الدواء المصرية بمراعاة الأكل الصحي، والرجوع إلى الصيدلي فيما يخص الأدوية غير الوصفية، وطرق تناول الدواء، واستشارة الطبيب عند استمرار الأعراض أو زيادتها.

القولون العصبي الدواء مرضي الأغذية السوائل

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