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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

في إندونيسيا .. أول مواجهة محتملة بين بوتين وزيلينسكي منذ الحرب

في إندونيسيا .. أول
في إندونيسيا .. أول مواجهة بين بوتين وزيلينسكي منذ الحرب

تستضيف إندونيسيا قمة تاريخية لمجموعة العشرين، يبدو أنها ستشهد أول مواجهة بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي وباقي قادة الغرب.

وقال البيت الأبيض، الجمعة، إنه يجب على الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي المشاركة في قمة العشرين التي ستعقد في جزيرة بالي في نوفمبر المقبل، إذا حضر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وقال مجلس الأمن القومي الأمريكي في بيان "كما قال الرئيس بايدن علنا.. هو لا يعتقد أن الرئيس بوتين يجب أن يحضر قمة G20 في الوقت الذي شن فيه حربا على أوكرانيا".

وأشار البيان إلى أنه في حال حضور بوتين للقمة، فإن الولايات المتحدة تعتقد أن زيلينسكي يجب أن يحضرها أيضا، حسب وكالة "بلومبيرج".

بوتين يشارك في قمة العشرين

قال مستشار للرئيس الإندونيسي الجمعة، إن الرئيسين الصيني شي جين بينج والروسي فلاديمير بوتين سيحضران قمة مجموعة العشرين في جزيرة بالي في نوفمبر المقبل.

ويوم أمس الخميس، قال رئيس إندونيسيا جوكو ويدودو إنه يتوقع حضور الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للقمة، حسب وكالة “بلومبيرج” للأنباء.

كما وجهت إندونيسيا دعوة أيضا إلى الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، لحضور قمة بالي.

رئيس إندونيسيا: بوتين وشي سيحضران اجتماعات مجموعة العشرين في بالي‎‎

إندونيسيا تعرض تنظيم لقاء بين بوتين وبايدن على هامش قمة العشرين

ويعني ذلك أن بوتين يسشارك في القمة العالمية، ويلتقي مع أبرز زعماء الغرب، وذلك للمرة الأولى تقريبا منذ اندلاع الحرب الروسية بأوكرانيا في 24 فبراير.

ورفض متحدث باسم الكرملين التعقيب على تقارير مشاركة بوتين في القمة، لكن مسؤولا مطلعا قال للوكالة إن بوتين يعتزم حضور الاجتماع بنفسه.

وفي ذات السياق، صرح السفير الإندونيسي لدى روسيا خوسيه تافاريس، بأن بلاده مستعدة لتنظيم لقاء بين الرئيسين الروسي، فلاديمير بوتين، والأمريكي جو بايدن على هامش قمة مجموعة العشرين

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن قد دعا في وقت سابق لطرد روسيا من مجموعة العشرين على خلفية الحرب، لكنه أشار إلى أن الأعضاء الآخرين في المجموعة قد لا يتفقون معه.

وفي وقت سابق، أكد مسؤولون في البيت الأبيض أن الولايات المتحدة أبلغت إندونيسيا بشكل غير رسمي بأنها تود عدم توجيه دعوة إلى روسيا لحضور قمة العشرين، لكن الكرملين أكد تلقي بوتين الدعوة للمشاركة.

وتضم مجموعة العشرين دول بينها روسيا والصين والولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وألمانيا وإيطاليا والاتحاد الأوروبي، لذلك سيلتقي الزعيم الروسي بأبرز معارضيه إذا قرر المشاركة.
 

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