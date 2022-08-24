مخاطر حوادث الحرائق .. خطوات تفادي حدوث الماس الكهربائي

تعددت حوادث الحرائق والوفاة، خلال الفترة الماضية وكان المتهم الأساسي فيها "الماس الكهربائي"، وتسبب في وقوع وفيات وإصابات، وتبين من الفحص المبدئي، نشوب الحريق بسبب المشتركات الكهربائية، المروحة ،الغلاية ، وغيرها، لذلك يجب اختيار جهاز معتمد واختيار المشترك المستخدم بعناية، تجنبًا لحدوث الحرائق .
أعلنت مؤسسة أهل مصر فى بيان لها عن المواصفات الآمنة لتفادي حوادث الماس الكهربائي، وأهم المعايير الآمنة لتفادي حوادث الماس الكهربائي للمشترك الكهربائي:
١- افصل التيار الكهربائي عن المكان لو هتسافر .
٢- كلم مختص قبل ما تصلح أي أعطال كهربائية .
٣- اختار سمك الاسلاك المناسب للتيار الكهربائي في بيتك .
٤- ابعد أي توصيلات كهربائية أو أسلاك عن الأقمشة والمواد سريعة الاشتعال او أي مصادر حرارة.
٥- اشتري الأجهزة الموجود عليها ملصق اختبارات السلامة.
٦- قم بتغيير المشتركات والأسلاك التالفة بغيرها جديدة ومضمونة.
٧- امنع اطفالك من اللعب بأي أسلاك كهربائية أو فيش كهرباء.
٨- ولأن اغلب حوادث الحروق بتحصل فى البيوت بسبب شواحن الموبايل – افصل الموبايل عن الكهربا لو شحن .
٩- استخدم شاحن الموبايل الأصلي .
١٠- وفي حال حدوث حريق .. ماتفتحش الشبابيك لأن الأكسجين بيزود من اشتعال النار.
– الممنوعات لتفادي مخاطر الماس الكهربائي:
١- لا تفصل الأجهزة من السلك .
٢- لا تترك التراب يتراكم على الأجهزة الكهربائية.
٣- ماتختارش فيشة من غير غطا الحماية.
٤- ماتقربش من أي مصدر كهربا و ايديك مبلولة.
٥- ماتشتريش اي وصلات كهربائية من أماكن مجهولة.
٦- ماتحملش المشترك عدد كبير من الأجهزة خصوصا لو طاقته ضعيفة.
٧- اقرأ تعليمات التشغيل قبل استخدام أي جهاز جديد.
٨- ماتسيبش الموبايل في الشحن أكتر من وقته .
٩- ماتستخدمش الموبايل وهو بيشحن.