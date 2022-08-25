قوات حرس الحدود تنجح في اكتشاف 7 فتحات نفق وضبط 967 مهاجر غير شرعي

أعلنت القوات المسلحة أنه بناءً على معلومات مجموعة مخابرات وأمن قوات حرس الحدود بشأن عزم بعض المهربين تهريب شحنات كبيرة من المواد المخدرة والأسلحة والذخائر عبر المعابر والأنفاق والأماكن التى يصعب الوصول إليها.

قامت قوات حرس الحدود بتضيق الخناق على زارعى ومروجى تلك السموم ومهربى الأسلحة والذخائر، حيث نجحت من ضبط 3 أطنان حشيش و 3.5 طن بانجو , و480 كيلو جرام من مخدر الهيدرو الجاف و18 كيلو جرام من مخدر الأفيون و 850 ألف قرص من مخدر الترامادول.

وأضافت في بيان لها أن قوات حرس الحدود تمكنت من ضبط 29 بندقية مختلفة الأعيرة و 22 خزنة مختلفة الأنواع، و 2900 طلقة مختلفة الأعيرة , و 6 تليفونات متصلة بالأقمار الصناعية و 650 جوال من الحجارة المخلوطة بالذهب و 35 جهاز للكشف والتنقيب عن المعادن و 31 مكينة كهرباء، بالإضافة إلى ضبط 2 لودر و 89 عربة مختلفة الأنواع.

كما تم اكتشاف 7 فتحة نفق وضبط العديد من البضائع غير الخالصة للرسوم الجمركية، كما تم ضبط 967 فرد من مختلف الجنسيات أثناء محاولة الهجرة غير الشرعية.

قوات حرس الحدود

وتواصل قوات حرس الحدود بذل جهودها فى آداء المهام والواجبات المكلفين بها ليلاً ونهاراً لإحكام السيطرة الأمنية على حدود الدولة البرية والساحلية وحماية أبناء الشعب المصرى من مخاطر الإدمان وإجهاض المخططات والمحاولات التى تهدد استقرار المجتمع.

يأتي ذلك استمراراً لجهود قوات حرس الحدود فى التصدى للمهربين والعناصر الإجرامية وإحباط العديد من المخططات والمحاولات على كافة الاتجاهات الاستراتيجية للدولة والتى تهدف إلى الإضرار بالأمن القومى المصرى.

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