عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

قوات حرس الحدود تنجح في اكتشاف 7 فتحات نفق وضبط 967 مهاجر غير شرعي

صورة من ضبطية قوات
صورة من ضبطية قوات حرس الحدود

أعلنت القوات المسلحة أنه بناءً على معلومات مجموعة مخابرات وأمن قوات حرس الحدود بشأن عزم بعض المهربين تهريب شحنات كبيرة من المواد المخدرة والأسلحة والذخائر عبر المعابر والأنفاق والأماكن التى يصعب الوصول إليها.

قامت قوات حرس الحدود بتضيق الخناق على زارعى ومروجى تلك السموم ومهربى الأسلحة والذخائر، حيث نجحت من ضبط 3 أطنان حشيش و 3.5 طن بانجو , و480 كيلو جرام من مخدر الهيدرو الجاف و18 كيلو جرام من مخدر الأفيون و 850 ألف قرص من مخدر الترامادول.

وأضافت في بيان لها أن  قوات حرس الحدود تمكنت من ضبط 29 بندقية مختلفة الأعيرة و 22 خزنة مختلفة الأنواع، و 2900 طلقة مختلفة الأعيرة , و 6 تليفونات متصلة بالأقمار الصناعية و 650 جوال من الحجارة المخلوطة بالذهب و 35 جهاز للكشف والتنقيب عن المعادن و 31 مكينة كهرباء،  بالإضافة إلى ضبط 2 لودر و 89 عربة مختلفة الأنواع.

كما تم اكتشاف 7 فتحة نفق وضبط العديد من البضائع غير الخالصة للرسوم الجمركية، كما تم ضبط 967 فرد من مختلف الجنسيات أثناء محاولة الهجرة غير الشرعية. 

قوات حرس الحدود

وتواصل قوات حرس الحدود بذل جهودها فى آداء المهام والواجبات المكلفين بها ليلاً ونهاراً لإحكام السيطرة الأمنية على حدود الدولة البرية والساحلية وحماية أبناء الشعب المصرى من مخاطر الإدمان وإجهاض المخططات والمحاولات التى تهدد استقرار المجتمع.

يأتي ذلك استمراراً لجهود قوات حرس الحدود فى التصدى للمهربين والعناصر الإجرامية وإحباط العديد من المخططات والمحاولات على كافة الاتجاهات الاستراتيجية للدولة والتى تهدف إلى الإضرار بالأمن القومى المصرى.

C96DC5E2-53D7-4CFD-A858-4C5BEC36404B
C96DC5E2-53D7-4CFD-A858-4C5BEC36404B
276ED55F-6924-4AEC-BFFE-EF8787EFB5DD
276ED55F-6924-4AEC-BFFE-EF8787EFB5DD
D4C7E5E2-FD39-4801-B89D-3684CCD943C6
D4C7E5E2-FD39-4801-B89D-3684CCD943C6
AA02E1F6-E100-4DE5-8480-AF3B33DA0CF7
AA02E1F6-E100-4DE5-8480-AF3B33DA0CF7
A8043243-294F-47E7-BB14-B4AF1AFF7A65
A8043243-294F-47E7-BB14-B4AF1AFF7A65
42247658-EC22-4598-8EBF-54C1FC1B78B3
42247658-EC22-4598-8EBF-54C1FC1B78B3
قوات حرس الحدود القوات المسلحة حرس الحدود مخابرات حرس الحدود سيناء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هبة قطب تكشف منشط أفضل من الفياجرا لن يعرفه الرجال

بعد تصدرها التريند بسبب تشوه وجهها.. صور تكشف جمال مي عز الدين قبل وبعد

امتى المريض ؟ | والد حسام حبيب يسخر من شيرين عبد الوهاب

الدولار بيجري|الأخضر قرب أعلى مستوى في 20 عامًا وهذا سعره أمام الجنيه

نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2022 .. التعليم العالي تعلنها عبر هذا الرابط

نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2022 .. بالاسم ورقم الجلوس عبر هذا الرابط

رد فعل ناري من سواريش بعد علمه بأنباء رحيله عن الأهلي|شاهد

الخطيب يوافق على تسويق 8 لاعبين..وتفويض من الإدارة لإقالة سواريش نهاية الموسم..فيديو

ترشيحاتنا

رقم قياسي.. ارتفاع كبير في أسعار الغاز بـ أوروبا

المجلة الدولية للسياسات العامة تحصل على أعلى تقييم لمجلة علمية محلية

مجموعة الموت تطرق أبواب دوري أبطال أوروبا قبل ساعات من القرعة

دعوات لاستخدام المياه بـ "الفطارة".. شاهد| الصين تلجأ لـ "قصف السحاب"

الأهلي يستقر علي رحيل ريكاردو سواريش المدير الفني بنهاية الموسم الحالي

هل يجوز إخراج الصدقة بنية تفريج الكرب.. مجدي عاشور يوضح

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد تصدرها تريند جوجل.. أجرأ إطلالات سمية الخشاب

قوات حرس الحدود تنجح في اكتشاف 7 فتحات نفق وضبط 967 مهاجر غير شرعي

إزاي تفطر بـ 3 جنيه.. أكلة لذيذة ورخيصة وجديدة

أخيرًا.. لبنى عبدالعزيز تبوح بآخر وصايا دلال عبد العزيز لدنيا وإيمي سمير غانم

فيديو

قوات حرس الحدود تنجح في اكتشاف 7 فتحات نفق وضبط 967 مهاجر غير شرعي

تفاصيل تدهور الحالة النفسية والصحية لقاتل نيرة أشرف.. فيديو جراف

تعرف على شروط الحصول على شقق الإسكان الاجتماعي لـ المطلقات والأرامل.. فيديوجراف

رحلة النجاة إلى الوطن .. عام على عودة المصريين من جحيم كابول

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد سالم

مدينة الإنتاج « العالمي »

معتز الخصوصى

دورى المعجزات يا زمالك

المستشار أسـامة الصعيدي

جاهلية النواح والنقد المباح

هند عصام

آمن رع.. الأميرة المنحوسة

محمد مخلوف

حسن عبدالله.. جوكر الاقتصاد وقاهر الفساد

كريمة أبو العينين

سياسة ولا!

إلهام أبو الفتح

ماذا نريد من الوزراء الجدد؟

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان " 8 "

اﻟﻤﺰﻳﺪ