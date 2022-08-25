مصطفى بكري: المشير طنطاوي كان عسكريا من طراز فريد وإنسانا بمعنى الكلمة

أكد الإعلامي مصطفى بكري، أن المشير طنطاوي رحمة الله عليه كان عسكريا من طراز فريد مشيرا إلى أن المشير طنطاوي كان إنسانا بمعنى الكلمة.

وقال مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، أن الجيش المصري، قدم العديد من التضحيات الكبيرة للعبور بالدولة من الأزمات.

وتابع مقدم برنامج “حقائق وأسرار”، ان الرئيس السيسي خاض أصعب معركة في تاريخ مصر، وهي معركة بناء الدولة وبناء الإنسان المصري وكان يسعى للحفاظ على صحة الإنسان من المبادرات الصحية، وإعادة بناء البنية التحتية كاملة.

دافع عن الهوية المصرية

وأشار مصطفى بكري إلى أن الرئيس السيسي دافع عن الهوية المصرية، خاصة بعد حكم الإخوان المسلمين.

