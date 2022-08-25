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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

مواجهة ظاهرة الانتحار |تضامن حلون تناقش القضية

وحدة التضامن بحلوان
وحدة التضامن بحلوان

ظاهرة الانتحار مشكلة تعانى منها دول كثيرة خلال السنوات الأخيرة .

نظمت وحدة التضامن الاجتماعي بجامعة حلوان، ندوة "الامان التام حول كيفية مواجهة ظاهرة الانتحار والتغلب عليها، تحت رعاية الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الإجتماعي، والدكتور حسام رفاعى القائم بأعمال رئيس جامعة حلوان ونائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، و إشراف الدكتور صلاح هاشم مستشار وزارة التضامن الإجتماعي ومنسق عام وحدات التضامن الإجتماعي بالجامعات.

جاء ذلك بحضور  مها عبد الرحمن الأمين العام المساعد للشئون الإدارية بجامعة حلوان، والدكتورة سناء حجازى مدير مركز رصد ودراسة المشكلات المجتمعية،و الاستاذ مساعد الليثي رئيس تحرير مجلة الحدث الاقتصادي.

واوضحت وزارة التضامن الاجتماعي في بيان لها أن الندوة هدفت إلى إكساب الطلاب المعارف والمهارات اللازمة ليصبحوا قادرين على مواجهة الانتحار والتغلب عليها، والتعرف على أسباب الانتحار، ومواجهة إلى أزمات يتعرضون لها وتكون سبب فى التفكير فى الانتحار .

وناقش جميع الضيوف والحاضرين للندوة التى عقدت بجامعة حلوان   مفهوم الانتحار والأسباب التى تدفع المواطنين الى الانتحار وطرق الوقايه منه، ودور الإعلام في مواجهة ظاهرة الانتحار ورأي الدين في تلك الظاهرة.

جاء ذلك بحضور ما يقارب من 400 طالب وطالبة من كليات جامعة حلوان، و أسفرت الندوة عن إنضمام أكثر من 200 طالب إلى فريق التطوع بالوحدة .

الجدير بالذكر أن وحدات التضامن الاجتماعى .. أنشأتها وزارة التضامن الإجتماعى بالتعاون مع وزارة التعليم العالي في حرم الجامعات المصرية، حققت نموذج  ناجح من أجل الوصول إلى الطلاب ورعاية المتفوقين والعمل على بناء الطلاب وتأهيلهم ورعاية ذوي الهمم وغير القادرين.

وكانت قد أطلقت الوزارة برنامج وحدات التضامن الاجتماعي بالجامعات الحكومية، وتم تنفيذه داخل ٢٩ جامعة تشمل  الجامعات الحكومية، بالإضافة إلي ثلاثة أفرع لجامعة الأزهر، والجامعة المصرية - الروسية ، وتهدف الوزارة من خلال هذا البرنامج  إلي تعبئة موارد الطلاب ورفع الوعي المجتمعي لديهم، وكذلك دعم الطلاب غير القادرين.

نفذت وحدات التضامن 717 نشاطًا من الأنشطة المختلفة لمحاور العمل للوحدات « الأنشطة التوعوية وبناء الإنسان- بناء المعارف وتعزيز الخبرات»، وذلك من خلال 29 وحدة، حيث بلغ عدد المستفيدين من خدمات وحدات التضامن 60714 طالبًا.

التضامن الاجتماعى وحدة وزارة

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