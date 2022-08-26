تعرف على حقيقة انضمام أوباما للاتفاق السعودي

الاتفاق السعودي : يجيب عن مفاوضات الزمالك لصفقة تبادليه

كشف مصدر مطلع بنادي الاتفاق السعودي، عن حقيقة ما تردد مؤخرا حول وجود صفقة تبادليه مع نادي الزمالك لانضمام يوسف أوباما لاعب القلعة البيضاء ، مقابل وليد أزارو .

وأكد المصدر أن مااثير غير صحيح تماما وقال " نادي الاتفاق السعودي لم يدخل في أي تفاوض مع نادي الزمالك لضم يوسف أوباما سواء عن طريق وكلاء أو تفاوض شفهي ".

وأكمل المصدر حديثه وقال: " نادي الزمالك لم يدخل في مفاوضات من أجل عرض أي صفقة تبادليه ونادي الاتفاق لم يتواصل مع أحد بمجلس الزمالك من أجل ضم يوسف أوباما وان وليد ازارو علي قوة نادي عجمان الاماراتي "

الجدير بالذكر أنه تم تداول أحاديث عبر السوشيال ميديا من بعض الإعلاميين الرياضيين عن وجود مبادله بين الاتفاق والزمالك، ويوسف أوباما مقابل وليد ازارو ، في حين أن أزارو علي قوة نادي عجمان الاماراتي.

وأختتم المصدر حديثه أن يوسف أوباما لاعب كبير ويضيف لأي نادي ولكن اختيارات الاعبين تكون وفقا للاحتياجات الضرورية لتدعيم الفريق السعودي والاتفاق مع المدير الفني

وفي سياق متصل جدد مسؤولو نادي الزمالك رفضهم لفكرة رحيل أحمد فتوح الظهير الأيسر للفريق الأبيض في فترة الانتقالات الصيفية.

يأتي ذلك بعد الأنباء التي ترددت عن تلقي اللاعب عروضا شفهية للاحتراف في الفترة الحالية للرحيل عن الفريق.

ويتمسك الجهاز الفني للزمالك بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا باستمرار اللاعب في الموسم المقبل خاصة وأنه من العناصر المهمة بالفريق.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك للقاء المصري مساء اليوم الجمعة باستاد الجيش ببرج العرب في الجولة الثالثة والثلاثين لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

تضم قائمة الزمالك لخوض اللقاء كل من:

‏‎حراسة المرمى: محمد عواد - محمد نديم - السيد عطية .

خط الدفاع: محمود علاء – عبدالله جمعة - محمد عبد الشافي – حازم إمام - محمد طارق - محمد حمدي - أحمد رفاعي.

خط الوسط: محمد حسام "بيسو" - محمد خضري - أحمد عبد الرحيم " إيشو " - أدهم الخواجة - يوسف إبراهيم "أوباما" -إسلام جابر - أيمن حفني - سيف جعفر

خط الهجوم: - عمر السعيد - يوسف أسامة نبيه - حسام أشرف.