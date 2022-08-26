أمريكا تطالب جميع الأطراف في إثيوبيا بوقف القتال

أعربت وزارة الخارجية الأمريكية، الجمعة، عن قلقها إزاء التقارير التي أفادت بوقوع غارة جوية في ميكيلي بمنطقة تيجراي في إثيوبيا، وأسفرت عن سقوط ضحايا.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان "نحث جميع الأطراف المسلحة في إثيوبيا على تجنب التصعيد والانتقال إلى المحادثات على الفور".

وكانت سلطات تيجراي أعلنت في وقت سابق، سقوط 17 شخصا بينهم 3 أطفال، في غارة جوية شنتها قوات حكومة إثيوبيا الجمعة، على مدينة ميكيلي الواقعة في الإقليم.

وأوضح تلفزيون تيجراي أن الضحايا سقطوا في غارة جوية "طالت روضة أطفال في المدينة".

وجاءت أنباء القصف الإثيوبي، بعد إعلان الحكومة الإثيوبية أنها ستستهدف القوى العسكرية التي وصفتها بأنها "معادية للسلام" في الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي.

وفي وقت سابق، أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، عن صدمته إزاء استئناف أعمال العنف في إثيوبيا بعد هدنة استمرت خمسة أشهر، داعيا إلى وقف فوري لإطلاق النار.

وقال جوتيريش "أشعر بصدمة وحزن عميقين للأنباء عن استئناف القتال في إثيوبيا"، مضيفا "أناشد بقوة من أجل وقف فوري للقتال والعودة لمحادثات السلام".