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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

حسام يهدد شيرين عبد الوهاب

اتسرقت وهرفع عليها قضية.. القصة الكاملة لهجوم حسام حبيب على شيرين

شيرين وحسام حبيب
شيرين وحسام حبيب

المطرب حسام حبيب هاجم مساء أمس طليقته شيرين عبد الوهاب فور معرفته بتحضيرها أغنية جديدة بعنوان غاب الفرح.
 


حسام حبيب يكشف تفاصيل الأغنية 

وأكد حسام حبيب فى تصريحات صحفية أنه يمتلك أغنية غاب الفرح وجميع التنازلات الخاصة بهذه الأغنية باسمه وليس باسم شخص أخر، معلنا قيامه بمقاضاة شيرين عبد الوهاب فى حين طرح الأغنية.

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بُعدك ملوش علاج ولا اكتشفوه.. هل تقصد شيرين حسام حبيب بهذه الكلمات؟



بداية الأزمة بين شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب 

وبدأت الأزمة بين شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب عندما أعلنت شيرين عبد الوهاب عن نبيتها لطرح أغنية جديدة بعنوان غاب الفرح، وذلك ضمن استعداداتها الأخيرة للعودة إلى فنها وجمهورها بعد أزمتها الأخيرة، إلا أن سعادة شيرين بالأغنية لم تكتمل، فبعد معرفة حسام بالخبر تصدر المشهد بتصريحات قوية تفيد بمقاضاة شيرين لامتلاكه التنازلات الكاملة لهذه الأغنية وأى تصرف فيها من غير علمه او تنازل رسمي منه يعتبر سرقة ولابد من الوقوف ضدها.

 

كلمات أغنية غاب الفرح

وتقول كلمات الأغنية سبب الأزمة غاب الفرح بعده ليه الدنيا بتحاسبنى على اللى خلف وعده… تأثير البعد سلبي بيموت مشاعر.. والصعب تبقى عايشة يوم فى بعده.. أدتنى الدنيا حاجة وراجعه تاخدها منى ده كأن سلف والدنيا رافضة ليه تأمنلي.. بُعدك ملوش علاج ملوش ولا اكتشفوه .. حبيبى فين ياناس هاتوه.

هل تقصد شيرين عبد الوهاب حسام بهذه الكلمات 

وفور تداول كلمات الأغنية عبر صفحات التواصل الاجتماعي خمن البعض أن هذه الكلمات موجه لحسام حبيب من قبل شيرين إلا أن هناك مجموعة رفضت هذا التخمين مؤكدين أن شيرين عبد الوهاب مطربة محترفة ولابد من غنائها جميع الوان الغناء وليس من الطبيعي استبعادها كلمات أغنية لمجرد ظن البعض أنها موجهة لشخص أو ماشبه ذلك.

حسام حبيب يتبرأ من تصريحات والده

وقبل بداية الأزمة الجديدة بين حسام حبيب وشيرين عبد الوهاب كان حسام حريص على توضيح بعض الأمور التى انتشرت خلال الساعات الماضية وكان منها سخرية والده من شيرين عبد الوهاب  بسبب تقبيل يد الطبيب وكتب: "إلي كل وسائل الصحافة والإعلام أي بيانات أو آراء شخصية لأي شخص أي كان غير شخصي فهي لا تمثلني أو تمثل رأي"

والد حسام حبيب يسخر من شيرين عبد الوهاب 

و كتب حسين حبيب ، والد الفنان حسام حبيب منشورًا جديدا له عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، سخر فيه من موقف الفنانة شيرين عبد الوهاب - بعد تقبيل يد طبيبها النفسي.

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