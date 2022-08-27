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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

تحذير وهدية لأصحاب البطاقات التموينية|آخر موعد لتسجيل رقم الهاتف.. وهذه مفاجأة سبتمبر

بطاقة التموين
بطاقة التموين

تحذير وهدية لـ أصحاب البطاقات التموينية.. طالبت الحكومة متمثلة في وزارة التموين بقيادة الدكتور علي المصيلحي، المواطنين بإكمال البيانات المطلوبة بشأن بطاقات التموين، والعمل على تسجيل رقم الهاتف الخاص بهم.

تحذير وهدية لأصحاب البطاقات التموينية| آخر موعد لتسجيل رقم الهاتف.. وهذه مفاجأة سبتمبر

وللتيسير على المواطنين وإزالة العقبات لإنجاز هذا الأمر، أتاحت الوزارة التسجيل للمواطنين من خلال موقع دعم مصر أو بوابة مصر الرقمية، ولم تكتفِ بذلك بل أتاحت أيضا مكاتب التموين من أجل التسجيل للمواطنين.

آخر موعد لتسجيل رقم الهاتف لأصحاب البطاقات التموينية

وطالبت الوزارة أصحاب البطاقات التموينية بتسجيل رقم الهاتف، وذلك للفئة التي تم بعث رسالة لهم تطالب بالتسجيل، محددة الموعد النهائي للتسجيل وهو 30 أغسطس الجاري.

مفاجأة سبتمبر لأصحاب البطاقات التموينية

في إطار دعم المواطنين وتعزيز أوجه الرعاية الاجتماعية، قام الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوجيه الحكومة بتكثيف الجهود في زيادة الدعم للمواطنين الأولى بالرعاية، وذلك بالتزامن مع الأزمة الاقتصادية العالمية وتداعياتها السلبية.

 زيادة دعم البطاقات التموينية

واستهدفت الحكومة زيادة دعم البطاقات التموينية للأسر الفقيرة، وذلك من خلال الالتزام بمحددات وزارة التضامن الاجتماعي، التي أعلنت عنها.

وقال المصيلحي، إن مكافأة شهر سبتمبر متمثلة في الحزمة الاجتماعية الإضافية وسوف تكون عبارة عن،  100 جنيه مضافة على بطاقة التموين المسجل عليها أسرة واحدة، أما بالنسبة للبطاقة المسجل عليها أسرتان أو ثلاث أسر، فسوف يتم إضافة مبلغ 200 جنيه عليها، وفيما يخص البطاقات المسجل عليها أكثر من ثلاث أسر، فسوف يتم إضافة 300 جنيه عليها .

توصيات برلمانية
وفي إطار زيادة الدعم النقدي من قبل الدولة خلال العام المالي الحالي، إضافة إلى صرف مساعدات استثنائية بتوجيهات الرئيس السيسي، فنشير إلى توصيات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية 2022-2023 بشأن برامج الدعم، والتي جاءت كالتالي:

- شدد التقرير على ضرورة مراجعة قيمة الدعم النقدي وزيادته لزيادة برامج الحماية الاجتماعية.
- تنقية البطاقات التموينية من أجل ضمان وصول الدعم لمستحقيه.

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