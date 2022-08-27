عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

قبل تكريمه.. انتصار عبد الفتاح: المهرجان التجريبي جزء من رحلتي الإبداعية

انتصار عبد الفتاح
انتصار عبد الفتاح

قررت إدارة مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي تكريم الفنان انتصار عبد الفتاح فى دورته التاسعة والعشرين والتي سيتم إقامة إفتتاح فعالياتها يوم الخميس المقبل بدار الأوبرا المصرية، برئاسة الدكتور جمال ياقوت وتحت رعاية وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني، وتحمل اسم المسرحي العالمي بيتر بروك.

وأعلنت إدارة المهرجان تكريم انتصار عبد الفتاح لنيله شهرة محلية ودولية عن أعماله المسرحية المتفردة، وحصل على العديد مـن الجوائز المحلية والدولية، خلال رحلته الإبداعية، والتـي تحمل مفاهيم واتجاهات متعددة والمسـتلهمة مـن شـخصية مصـر التراثيـة، والتـي بـدأت منـذ عـام 1976 مـن رصـد وأبحـاث ميدانيـة في الموالد والأسواق، كما شـارك بالعديـد مـن العـروض في مهرجـان القاهـرة الدولـي للمسـرح التجريبـي .

تصريحات انتصار عبد الفتاح

أعرب المخرج الكبير انتصار عبدالفتاح عن سعادته بهذا التكريم حيث قال "المهرجان جزء من رحلتي الإبداعية المسرحية المتعددة حيث شاركت بأعمالي فى معظم دوراته السابقة بداية من الدورة الأولي، وجاءت هذه الاعمال لتحمل مفاهيما وإتجاهات وإنجازات مستلهمة من شخصية مصر التراثية.. وقد بدأت تلك الرحلة منذ عام 1976  بإجراء العديد من الأبحاث الميدانية في الموالد والأسواق الشعبية وقرى وأقاليم مصر المختلفة لإكتشاف أشكال وظواهر مسرحية شعبية جديدة". 

وأضاف انتصار عبدالفتاح: "من أهم التجارب والعروض المسرحية  التي قدمتها خلال مسيرتي المسرحية وشاركت بعدد كبير منها فى المهرجان الدولي للمسرح التجريبي، مسرح العربة الشعبية عام 1979، وعرض الدربكة بوكالة الغوري عام 1989 والذي إختير لتقديمه في الدورة الأولى للمهرجان الدولي للمسرح التجريبي، وعرض ترنيمة الذي عرض عام 1991  في إفتتاح الدورة الثالثة لمهرجان المسرح التجريبى بالمسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، وقد سافر العرض لتقديمه في أكبر مسارح الهند بدعوة من السفير الهندي بالقاهرة، وكتب عنه وقتها الناقد والمفكر الكبير الدكتور علي الراعى قائلا "الترنيمة عمل ممتاز بكل معنى الكلمة، لإنها إستطاعت أن توظف المأثورات الشعبية وفن البالية توظيفا داخل العرض المسرحي، وهي تتضمن دراسة شعبية ممتازة تملك القدرة على التعبير الشعبي".

وأشار انتصار عبد الفتاح " كما قدمت عرض "كونشرتو" في الدورة السادسة للمهرجان الدولي للمسرح التجريبي  بمسرح الطليعة، وأيضا عرض سوناتا  والذي أختير بالإجماع لتمثيل مصر في المهرجان الدولي للمسرح التجريبي عام 1995 بمسرح الطليعة ايضا، وتم دعوة العرضين معا بأسم "ثنائية الصمت" إلى طنجة بالمغرب بدعوة من المجلس الأقليمي للثقافة والفنون حيث  تم تكريمي هناك  عن مجمل أعمالي المسرحية، وأستقبل العرض بحفاوة وحماس كبير من الجمهور والنقاد، وشارك في التجربه لأول مرة الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم  بالأداء  التمثيلي وأيضا بالعزف على آلة الفلوت، والفنان طارق مهران بالعزف علي آلة الابوا حيث تحول الممثل هنا إلى عازف، والعازف إلي ممثل، ونجحت التجربة نجاحا كبيرا، كما شارك في المهرجان التجريبي أيضا عرض "سيمفونية لير" والذي قدم عام 1996 بمسرح الغد". 

واستكمل انتصار عبد الفتاح، حديثه عن مشاركاته في مهرجان المسرح التجريبي قائلا "ومن العروض التي شاركت بها أيضا "ترنيمة 2" الذي قدم عام 1997 بمسرح الطليعة  بمشاركة الفنانة القديرة سميرة عبد العزيز، وسافر إلي ألمانيا بترشيح من معهد جوته  بالقاهرة، لتقديمه وتكريمه علي مسرح الرور الشهير بمدينة مولهايم والذي يديره المخرج الكبير روبرتو تشولي، حيث لاقي العرض نجاحا جماهيريا ونقديا كبيرا، كما سافر العرض أيضا  لدولة الإمارات العربية المتحدة بدعوة من أيام الشارقة المسرحية في الدورة الثامنة عام 1998 كضيف شرف المهرجان وتم تكريم العرض وبحضور وتشريف صاحب السمو الشيخ سلطان بن محمد القاسمي حاكم الشارقة، ثم سافر للبنان ليعرض على مسرح المدينة بدعوة من الفنانة الكبيرة نضال الأشقر". 

وأضاف انتصار عبد الفتاح: "كما أن هناك عرض "مخدة الكحل" قدمته عام 1998 وحصل لأول مرة على الجائزة الكبرى   كأفضل عرض مسرحي متكامل  بإجماع لجنة التحكيم الدولية  للمهرجان الدولي للمسرح التجريبي كما حصل على الجائزة الكبرى   كأفضل عرض مسرحي من مهرجان قرطاج الدولي المسرحي عام 2000، وتم دعوته إلي مجموعة من الدول هي البوسنة وإيطاليا وفرنسا وسوريا وتونس، وأيضا عرض "طبول فاوست" الذي قدم عام 1999، وتم ترشيحه لتمثيل مصر في المهرجان الدولي للمسرح التجريبي، وحصل  الفنان سامي العدل لأول مرة علي جائزة أفضل ممثل عن دوره في العمل، وغيرها من العروض".

انتصار عبد الفتاح الفنان انتصار عبد الفتاح مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي القاهرة أعمال انتصار عبد الفتاح

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تركت 3 أطفال.. وفاة زينة المرعبي برفقة جورج الراسي في الحادث المروع

أم لـ3 أطفال|من هى زينة المرعبي التي توفيت مع جورج الراسي بالحادث

يغني ويرقص.. مقطع فيديو لـ جورج الراسي قبل لحظات من وفاته

الأصفر يتوهج من جديد.. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم السبت 27-8-2022

خليفة سواريش.. فرج عامر يكشف اسم مدرب الأهلي الجديد

رضا عبدالعال يتعرض لموقف محرج على الهواء.. فيديو

حادث بشع .. شاهد آخر صور لزينة المرعبي وجورج الراسي

أمير مرتضى يكشف مفاجأة صادمة للجمهور بشأن صفقات الزمالك الجديدة.. فيديو

موضوعات متعلقة

عرض كاندي كراش على المسرح العائم.. غدا

أنغام الهارب الساحرة بأنامل ياسمين حربي في القاهرة والإسكندرية.. 2 و30 سبتمبر

من شوي كانت حفلتنا سوا.. رفيق جورج الراسي يكشف لحظاته الأخيرة

مات بصحبة صديقته.. تعرف على السيدة المتوفاة في سيارة جورج الراسي

آخر ما كتبه جورج الراسي قبل أيام من وفاته

هبة عبد الغني عن تكريمها بالمركز الكاثوليكي: شهادة كبيرة في مشواري الفني

عن أعماله الفنية.. تكريم يوسف منصور بالمركز الثقافي الروسي

أحمد جمال وبغدادى بيج باند ومي كمال بحفل محكى القلعة.. 22 أغسطس

ترشيحاتنا

هل فشلت الصفقة؟.. مشاريبوف يلغي متابعة الأهلي على إنستجرام

البعثة الأممية إلى ليبيا تدعو لوقف القتال في طرابلس فورا

وزير التعليم يعلن عودة الاهتمام بالقرائية لضمان إجادة الطلاب للقراءة والكتابة

بعد المايوه.. منة فضالي تخطف الأنظار بـ شبشب وكاش أبيض

جسد مشهد وفاته بكليب|مفاجأة صادمة.. جورج الراسي تنبأ بخبر رحيله قبل أيام

محامية جيهان العراقية تفجر مفاجأة.. هل تورط عبد الله رشدي فعليًا في تهمة الاغتصاب ؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كارثة صحية| الجمع بين هذه الفيتامينات يصيبك بـ السرطان

بفستان جريء.. هيفاء وهبي تثير الجدل بهذه الإطلالة

كامل العدد.. صور جديدة من حفل عمرو دياب في مراسي

لحظات صادمة.. القصة الكاملة لوفاة جورج الراسي مع صديقته.. ظهر يغني ويرقص قبل رحيله.. وطليقته تخرج عن صمتها

فيديو

خلل كبير .. جمعية لبنانية تفجر مفاجأة في وفاة جورج الراسي

في ندوة بصدى البلد.. جورج الراسي يغني بنت الجيران ويتحدث عن هاني شاكر ونانسي عجرم

لحظات صادمة.. القصة الكاملة لوفاة جورج الراسي مع صديقته.. ظهر يغني ويرقص قبل رحيله.. وطليقته تخرج عن صمتها

مشاهد صادمة.. لحظة وفاة الفنان اللبناني جورج الراسي بحادث مروع |فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

متى تنتهي فوضى السوشيال ميديا ؟

نيفين منصور

الأخدان

نهال علام

مريم العذراء

مجدي أبو زيد

الزمالك.. امتياز مع مرتبة الشرف

عصام الرتمي

وعلى العهد نبقى

د.مجدي بدران

العواطف والتوتر والربو

عبد المعطى أحمد

مصر والصندوق

أحمد سالم

مدينة الإنتاج « العالمي »

اﻟﻤﺰﻳﺪ