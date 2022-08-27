قبل تكريمه.. انتصار عبد الفتاح: المهرجان التجريبي جزء من رحلتي الإبداعية

قررت إدارة مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي تكريم الفنان انتصار عبد الفتاح فى دورته التاسعة والعشرين والتي سيتم إقامة إفتتاح فعالياتها يوم الخميس المقبل بدار الأوبرا المصرية، برئاسة الدكتور جمال ياقوت وتحت رعاية وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني، وتحمل اسم المسرحي العالمي بيتر بروك.

وأعلنت إدارة المهرجان تكريم انتصار عبد الفتاح لنيله شهرة محلية ودولية عن أعماله المسرحية المتفردة، وحصل على العديد مـن الجوائز المحلية والدولية، خلال رحلته الإبداعية، والتـي تحمل مفاهيم واتجاهات متعددة والمسـتلهمة مـن شـخصية مصـر التراثيـة، والتـي بـدأت منـذ عـام 1976 مـن رصـد وأبحـاث ميدانيـة في الموالد والأسواق، كما شـارك بالعديـد مـن العـروض في مهرجـان القاهـرة الدولـي للمسـرح التجريبـي .

تصريحات انتصار عبد الفتاح

أعرب المخرج الكبير انتصار عبدالفتاح عن سعادته بهذا التكريم حيث قال "المهرجان جزء من رحلتي الإبداعية المسرحية المتعددة حيث شاركت بأعمالي فى معظم دوراته السابقة بداية من الدورة الأولي، وجاءت هذه الاعمال لتحمل مفاهيما وإتجاهات وإنجازات مستلهمة من شخصية مصر التراثية.. وقد بدأت تلك الرحلة منذ عام 1976 بإجراء العديد من الأبحاث الميدانية في الموالد والأسواق الشعبية وقرى وأقاليم مصر المختلفة لإكتشاف أشكال وظواهر مسرحية شعبية جديدة".

وأضاف انتصار عبدالفتاح: "من أهم التجارب والعروض المسرحية التي قدمتها خلال مسيرتي المسرحية وشاركت بعدد كبير منها فى المهرجان الدولي للمسرح التجريبي، مسرح العربة الشعبية عام 1979، وعرض الدربكة بوكالة الغوري عام 1989 والذي إختير لتقديمه في الدورة الأولى للمهرجان الدولي للمسرح التجريبي، وعرض ترنيمة الذي عرض عام 1991 في إفتتاح الدورة الثالثة لمهرجان المسرح التجريبى بالمسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، وقد سافر العرض لتقديمه في أكبر مسارح الهند بدعوة من السفير الهندي بالقاهرة، وكتب عنه وقتها الناقد والمفكر الكبير الدكتور علي الراعى قائلا "الترنيمة عمل ممتاز بكل معنى الكلمة، لإنها إستطاعت أن توظف المأثورات الشعبية وفن البالية توظيفا داخل العرض المسرحي، وهي تتضمن دراسة شعبية ممتازة تملك القدرة على التعبير الشعبي".

وأشار انتصار عبد الفتاح " كما قدمت عرض "كونشرتو" في الدورة السادسة للمهرجان الدولي للمسرح التجريبي بمسرح الطليعة، وأيضا عرض سوناتا والذي أختير بالإجماع لتمثيل مصر في المهرجان الدولي للمسرح التجريبي عام 1995 بمسرح الطليعة ايضا، وتم دعوة العرضين معا بأسم "ثنائية الصمت" إلى طنجة بالمغرب بدعوة من المجلس الأقليمي للثقافة والفنون حيث تم تكريمي هناك عن مجمل أعمالي المسرحية، وأستقبل العرض بحفاوة وحماس كبير من الجمهور والنقاد، وشارك في التجربه لأول مرة الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم بالأداء التمثيلي وأيضا بالعزف على آلة الفلوت، والفنان طارق مهران بالعزف علي آلة الابوا حيث تحول الممثل هنا إلى عازف، والعازف إلي ممثل، ونجحت التجربة نجاحا كبيرا، كما شارك في المهرجان التجريبي أيضا عرض "سيمفونية لير" والذي قدم عام 1996 بمسرح الغد".

واستكمل انتصار عبد الفتاح، حديثه عن مشاركاته في مهرجان المسرح التجريبي قائلا "ومن العروض التي شاركت بها أيضا "ترنيمة 2" الذي قدم عام 1997 بمسرح الطليعة بمشاركة الفنانة القديرة سميرة عبد العزيز، وسافر إلي ألمانيا بترشيح من معهد جوته بالقاهرة، لتقديمه وتكريمه علي مسرح الرور الشهير بمدينة مولهايم والذي يديره المخرج الكبير روبرتو تشولي، حيث لاقي العرض نجاحا جماهيريا ونقديا كبيرا، كما سافر العرض أيضا لدولة الإمارات العربية المتحدة بدعوة من أيام الشارقة المسرحية في الدورة الثامنة عام 1998 كضيف شرف المهرجان وتم تكريم العرض وبحضور وتشريف صاحب السمو الشيخ سلطان بن محمد القاسمي حاكم الشارقة، ثم سافر للبنان ليعرض على مسرح المدينة بدعوة من الفنانة الكبيرة نضال الأشقر".

وأضاف انتصار عبد الفتاح: "كما أن هناك عرض "مخدة الكحل" قدمته عام 1998 وحصل لأول مرة على الجائزة الكبرى كأفضل عرض مسرحي متكامل بإجماع لجنة التحكيم الدولية للمهرجان الدولي للمسرح التجريبي كما حصل على الجائزة الكبرى كأفضل عرض مسرحي من مهرجان قرطاج الدولي المسرحي عام 2000، وتم دعوته إلي مجموعة من الدول هي البوسنة وإيطاليا وفرنسا وسوريا وتونس، وأيضا عرض "طبول فاوست" الذي قدم عام 1999، وتم ترشيحه لتمثيل مصر في المهرجان الدولي للمسرح التجريبي، وحصل الفنان سامي العدل لأول مرة علي جائزة أفضل ممثل عن دوره في العمل، وغيرها من العروض".