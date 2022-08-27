أذاعت فضائية تن صور جوية تقريرا عرض تصوير جوي لأعمال تنفيذ محطة سكك حديد مصر بمنطقة بشتيل بالجيزة.

يذكر أن الفريق كامل الوزير وزير النقل قام بجولة تفقدية مؤخرا لمتابعة التقدم في معدلات تنفيذ وإنشاء محطة سكك حديد مصر بمنطقة بشتيل بالجيزة حيث تفقد الوزير مبنى المحطة ‏الرئيس والمقام على مساحة 31 الف متر مربع ‏والمكون من دور بدروم جراج ودور ارضي و٢ دور متكرر.

ويشمل المبني ٤ أرصفة ‏لخدمة ركاب الوجه القبلي ‏بعدد 6 خطوط منها خطين ‏لأسوان / اسكندرية بالاضافة الي (٤) خطوط ‏للقطارات المنتهية ‏في المحطة والقادمة من الوجه القبلي.



وتفقد الوزير أعمال إنشاء (٣) أرصفة بعدد (٤) خطوط سكك لخط المناشي وأعمال إنشاء ‏سكك حوش المحطة ‏وربط سكك الورش بالسكك الطوالي‏( أسوان/اسكندرية – المناشي – البضائع ) ‏ حيث يبلغ إجمالي أطوال السكك الحديدية ‏بالمحطه ٢٢ كم بعدد ٨٩ مفتاحا ويشتمل الدور الأرضي ‏علي جزء تجاري ضمن مول تجاري متكامل بالدور ( الاول - الثاني) و أماكن إدارية ‏بالدور الأرضي خاصة بالعاملين بالمحطة ‏بالإضافة إلى 48 شباك تذاكر ‏ ودورات المياه ‏ومنطقة الهرم الزجاجي بالبهو الرئيسي ‏للمحطة ‏الذي يبلغ ارتفاعه 40مترا ويوجد بداخله 4مسلات.



كما صرح وزير النقل مؤخرا إنه تم إنشاء محطة سكك حديد مصر الجديدة بمنطقة بشتيل، وتحوي كافة الإمكانيات من مولات وجراجات.

أوضح وزير النقل أنه تم الانتهاء من حوالي 75% من الأعمال بالمحطة؛ وسيتم الانتهاء من الأعمال الإنشائية للمحطة في شهر ديسمبر.

ولفت الفريق كامل الوزير، إلى أنه تم إنشاء 3 محاور جديدة على النيل بالصعيد، وتم تغيير مسار المونوريل ليكون مجاورًا لمحطة بشتيل لخدمة الركاب، وسيتم حل مشاكل المواصلات بهذه المنطقة عبر المحاور التبادلية.