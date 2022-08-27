إزاي تعرف إنك مستفيد من الزيادة الاستثنائية على بطاقات التموين؟ اقرأ التوضيح

أكد محمد سعد الله وكيل وزارة التموين في الإسكندرية، إن الحكومة اتخذت قرارات بحزمة اجتماعية جديدة لمساعدة المواطنين في ظل الأزمة العالمية .

وقال محمد سعد الله في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج " صالة التحرير " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" تم تحديد حوالي 8 مليون بطاقة على مستوى الجمهورية للحصول على دعم استثنائي إضافي بـ 100 جنيه زيادة ويصل لـ 300 جنيه ".

وأضاف محمد سعد الله:" البطاقات التي بها أسرة واحدة تحصل على زيادة 100 جنيه وهذه الأسر تكون من الفئات محدودة الدخل والأولى بالرعاية ، وزيادة الـ 200 جنيه للبطاقة التي بها أسرتين ، والـ 300 جنيه زيادة للبطاقات التي بها 3 أسر".

دعم الأولى بالرعاية

وتابع محمد سعد الله:" الزيادة الاستثنائية يستهدف الفئات الأولى بالرعاية من المستفيدين ببطاقات التموين، ويصل لهذه الأسر رسالة على بون صرف الخبز بقيمة الزيادة التي يقومون بصرفها".

وأكمل محمد سعد الله:" بداية من سبتمبر المقبل سيتم إضافة 5 سلع جدد ومنهم الطحينة والمربى والدقيق المعبأ والتونة"، مضيفا:" الحزمة الاستثنائية مستمرة من أول سبتمبر ولمدة 6 أشهر".



