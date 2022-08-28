هجوم ناري من شقيقة جورج الراسي على الدولة اللبنانية بعد وفاته المفجعة

هاجمت الفنانة نادين الراسي الدولة اللبنانية بعد حادث شقيقها المفجع، ونشرت فيديوهات وتعليقات عديدة عبر إستوري حسابها بإنستجرام، قائلة: "الدولة قتلت خيي يا ناس ياااهو.. حطولك باوك باطون وبلا ضو.. وبنص الطريق يا عمري.. وقتلولي ياك يا خيي.. خيي شوفورر بطل بس كيف هيك.. كيف بنص الطريق البلوك وبلا إنارة يا مجرمين".



أعلن وكيل عائلة الفنان الراحل جورج الراسي المحامي أشرف الموسوي أن العائلة في صدد تقديم شكوى قانونية أمام القضائين الجزائي والمدني ضد الدولة اللبنانية وكل من يظهره التحقيق في جرم مخالفة أبسط قواعد السلامة العامة على طريق المصنع ما أدى الى مقتل الراسي بحادث سير نتيجة اصطدام سيارته بالحاجز الوسطي في المنطقة.

كما أشار الموسوي الى ان العائلة ستتقدم بالشكوى ضد الدولة وايضا ضد المتعهدين الذين نفذوا هذه الطريق .

وفاة جورج الراسي :

توفى صباح اليوم الفنان جورج الراسي في خبر صدم جميع الوسط الفني وخارجه وذلك بعد حادث بسيارته .

وحرص نجوم الفن على نعي الفقيد ؛ حيث بعد الفقيد هو شقيق الفنانة نادين الراسي .



جنازة وعزاء جورج الراسي:

أعلنت أسرة الفنان جورج الراسي، تشييع جثمانه والصلاة عليه يوم الاثنين 29 أغسطس الجاري، وذلك بعد وفاته صباح اليوم، إثر تعرضه لحادث مروع أثناء عودته من دمشق للبنان.



وكتبت الفنانة نادين الراسي شقيقة الراحل جورج الراسي عبر خاصية ستوري على انستجرام، ونص على الآتي: صلاة الجنازة ستكون يوم الاثنين 29 أغسطس الجاري في تمام الساعة الثالثة بعد الظهر، أما العزاء فسيكون في كنيسة القديسين سارجيوس وباخوس، في قرية المنصف - جبيل اللبنانية، غدًا الأحد في تمام الساعة الثانية بعد الظهر حتى الساعة السابعة مساءً، ويوم الاثنين الموافق 29 أغسطس في تمام الساعة الحادية عشرة صباحًا حتى السابعة مساءً في كنيسة القديسين سارجيوس وباخوس في قرية المنصف اللبنانية".

وفاة جورج الراسي :

توفى صباح اليوم الفنان جورج الراسي في خبر صدم جميع الوسط الفني وخارجه وذلك بعد حادث بسيارته .

وحرص نجوم الفن على نعي الفقيد ؛ حيث بعد الفقيد هو شقيق الفنانة نادين الراسي .



جنازة وعزاء جورج الراسي:

أعلنت أسرة الفنان جورج الراسي، تشييع جثمانه والصلاة عليه يوم الاثنين 29 أغسطس الجاري، وذلك بعد وفاته صباح اليوم، إثر تعرضه لحادث مروع أثناء عودته من دمشق للبنان.

وكتبت الفنانة نادين الراسي شقيقة الراحل جورج الراسي عبر خاصية ستوري على انستجرام، ونص على الآتي: صلاة الجنازة ستكون يوم الاثنين 29 أغسطس الجاري في تمام الساعة الثالثة بعد الظهر، أما العزاء فسيكون في كنيسة القديسين سارجيوس وباخوس، في قرية المنصف - جبيل اللبنانية، غدًا الأحد في تمام الساعة الثانية بعد الظهر حتى الساعة السابعة مساءً، ويوم الاثنين الموافق 29 أغسطس في تمام الساعة الحادية عشرة صباحًا حتى السابعة مساءً في كنيسة القديسين سارجيوس وباخوس في قرية المنصف اللبنانية".



فيديو صادم يكشف سر وفاة جورج الراسي وصديقته بحادث سيارة

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر اسبب وفاة النجم جورج الراسي الذي أدى لتهشم سيارة الفنان اللبناني جورج الراسي؛ أثناء عودته من حفله الغنائي بدمشق.

وظهر الفيديو خللا كبيرا في غياب الحماية على الحاجز الوسطي على الطريق ومع عدم وجود أعمدة إنارة أدى ذلك لاصطدام السيارة في الحاجز الوسطي وتهشمها.