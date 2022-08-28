عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

هجوم ناري من شقيقة جورج الراسي على الدولة اللبنانية بعد وفاته المفجعة

صدى البلد

هاجمت الفنانة نادين الراسي الدولة اللبنانية بعد حادث شقيقها المفجع، ونشرت فيديوهات وتعليقات عديدة عبر إستوري حسابها بإنستجرام، قائلة: "الدولة قتلت خيي يا ناس ياااهو.. حطولك باوك باطون وبلا ضو.. وبنص الطريق يا عمري.. وقتلولي ياك يا خيي.. خيي شوفورر بطل بس كيف هيك.. كيف بنص الطريق البلوك وبلا إنارة يا مجرمين".


أعلن وكيل عائلة الفنان الراحل جورج الراسي المحامي أشرف الموسوي أن العائلة في صدد تقديم شكوى قانونية أمام القضائين الجزائي والمدني ضد الدولة اللبنانية وكل من يظهره التحقيق في جرم مخالفة أبسط قواعد السلامة العامة على طريق المصنع ما أدى الى مقتل الراسي بحادث سير نتيجة اصطدام سيارته بالحاجز الوسطي في المنطقة.

كما أشار الموسوي الى ان العائلة ستتقدم بالشكوى ضد الدولة  وايضا ضد المتعهدين الذين نفذوا هذه الطريق .

زواج أم إعجاب؟.. مصطفى فهمي يثير الجدل مع فتاة جديدة|شاهد

أم لـ3 أطفال|من هى زينة المرعبي التي توفيت مع جورج الراسي بالحادث

وفاة جورج الراسي :

توفى صباح اليوم الفنان جورج الراسي في خبر صدم جميع الوسط الفني وخارجه وذلك بعد حادث  بسيارته .

وحرص نجوم الفن على نعي الفقيد ؛ حيث بعد الفقيد هو شقيق الفنانة نادين الراسي .


جنازة وعزاء جورج الراسي:

أعلنت أسرة الفنان جورج الراسي، تشييع جثمانه والصلاة عليه يوم الاثنين 29 أغسطس الجاري، وذلك بعد وفاته صباح اليوم، إثر تعرضه لحادث مروع أثناء عودته من دمشق للبنان.


وكتبت الفنانة نادين الراسي شقيقة الراحل جورج الراسي عبر خاصية ستوري على انستجرام، ونص على الآتي: صلاة الجنازة ستكون يوم الاثنين 29 أغسطس الجاري في تمام الساعة الثالثة بعد الظهر، أما العزاء فسيكون في كنيسة القديسين سارجيوس وباخوس، في قرية المنصف - جبيل اللبنانية، غدًا الأحد في تمام الساعة الثانية بعد الظهر حتى الساعة السابعة مساءً، ويوم الاثنين الموافق 29 أغسطس في تمام الساعة الحادية عشرة صباحًا حتى السابعة مساءً في كنيسة القديسين سارجيوس وباخوس في قرية المنصف اللبنانية".

وفاة جورج الراسي :

توفى صباح اليوم الفنان جورج الراسي في خبر صدم جميع الوسط الفني وخارجه وذلك بعد حادث  بسيارته .

وحرص نجوم الفن على نعي الفقيد ؛ حيث بعد الفقيد هو شقيق الفنانة نادين الراسي .


جنازة وعزاء جورج الراسي:

أعلنت أسرة الفنان جورج الراسي، تشييع جثمانه والصلاة عليه يوم الاثنين 29 أغسطس الجاري، وذلك بعد وفاته صباح اليوم، إثر تعرضه لحادث مروع أثناء عودته من دمشق للبنان.

 

وكتبت الفنانة نادين الراسي شقيقة الراحل جورج الراسي عبر خاصية ستوري على انستجرام، ونص على الآتي: صلاة الجنازة ستكون يوم الاثنين 29 أغسطس الجاري في تمام الساعة الثالثة بعد الظهر، أما العزاء فسيكون في كنيسة القديسين سارجيوس وباخوس، في قرية المنصف - جبيل اللبنانية، غدًا الأحد في تمام الساعة الثانية بعد الظهر حتى الساعة السابعة مساءً، ويوم الاثنين الموافق 29 أغسطس في تمام الساعة الحادية عشرة صباحًا حتى السابعة مساءً في كنيسة القديسين سارجيوس وباخوس في قرية المنصف اللبنانية".


فيديو صادم يكشف سر وفاة جورج الراسي وصديقته بحادث سيارة

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر اسبب وفاة النجم جورج الراسي الذي أدى لتهشم سيارة الفنان اللبناني جورج الراسي؛ أثناء عودته من حفله الغنائي بدمشق.

وظهر الفيديو خللا كبيرا في غياب الحماية على الحاجز الوسطي على الطريق ومع عدم وجود أعمدة إنارة أدى ذلك لاصطدام السيارة في الحاجز الوسطي وتهشمها.

صلاة الجنازة عائلة الفنان الراحل جورج الراسي جنازة وعزاء جورج الراسي من هى زينه المرعبي وفاة جورج الراسي زينة المرعبي الفنان جورج الراسي جورج الراسي الفنان جورج نادين الراسي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدولار يرتفع بعنف... كم وصل سعره أمام الجنيه في البنوك اليوم؟

عودة موسيماني لتدريب الأهلي.. تفاصيل

بث مباشر الآن.. مباراة ليفربول وبورنموث (9)-(0) في الدوري الإنجليزي

الغندور: الزمالك يتعاقد مع لاعب «غير متوقع» بفرمان من فيريرا

اتفقوا .. خليلوزيتش مدرباً لـ الأهلي خلفاً لـ سواريش

أول رد فعل لـ سواريش وسيد عبدالحفيظ بعد خسارة الأهلي من طلائع الجيش

قرار خطير من الأهلي خلال ساعات.. تفاصيل

ظهور صادم.. أول صورة لـ جورج الراسي وصديقته في السيارة بعد الحادث

موضوعات متعلقة

زواج أم إعجاب؟.. مصطفى فهمي يثير الجدل مع فتاة جديدة|شاهد

نام وهو سايق.. مفاجأة صادمة يكشفها شهود عيان عن وفاة جورج الراسي وصديقته

حبيبي صورني .. عمر كمال يلبي طلبا يخص ندى الكامل

عمر كمال السبب.. ندى الكامل تعود بعد اختفاء وحذف صور مثيرة| شاهد

كل مرة.. تامر حسني يمازح رضوى الشربيني في حفل زفاف | فيديو

ظهور صادم.. أول صورة لـ جورج الراسي وصديقته في السيارة بعد الحادث

تفاصيل صادمة .. تقرير الطب الشرعي يكشف سبب وفاة جورج الراسي

تعرف على قصة الفيلم اليتيم الذي قدمه جورج الراسي قبل وفاته المفجعة

ترشيحاتنا

ميدو: بحذر الأهلاوية.. واللي حضر شيكابالا يصرفه

مصرع وإصابة 13 في تصادم أتوبيس وملاكي بالمنصورية.. صور

أنا إسرائيلي فلسطيني.. قصة الخائن اللطيف نصير ياسين مؤسس "ناس ديلي"

هرب لـ بلكونة.. الشرطة الأمريكية تقتل أسدا جبليا خلال إعادته للغابة

موضة لا تنتهي .. طرق تنسيق الفستان التايجر لإطلالة صيفية جذابة

سعر خرافي لإطلالة هيفاء وهبي في أحدث ظهور | شاهد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سعر خرافي لإطلالة هيفاء وهبي في أحدث ظهور | شاهد

أيهما أجرأ.. درة وهيفاء وهبي تتألقان بنفس الملابس| صور

بفستان قصير ومكشوف.. إطلالة خطيبة طه الدسوقي

طلت بالأبيض.. حنان ماضي تحيي حفلا جماهيريا بمحكى القلعة| صور

فيديو

حسام حسن لـ رضا شحاته أنا ابن النادي الأهلي انت مين .. واستحق لقب الهداف وليس الخطيب

خلال اشتباكات طرابلس.. قصة فنان ليبي تنبأ بوفاته خلال بث مباشر

3 نساء في حياة جورج الراسي| زوجته وشقيقته.. وحياته انتهت مع صديقته

الموت المفاجئ .. هبة قطب تشعل السوشيال ميديا بتحذيرات صريحة|فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

ماذا يحدث فى سوريا وبلاد الرافدين

كريمة أبو العينين

سيبوها في حالها

إلهام أبو الفتح

متى تنتهي فوضى السوشيال ميديا ؟

نيفين منصور

الأخدان

نهال علام

مريم العذراء

مجدي أبو زيد

الزمالك.. امتياز مع مرتبة الشرف

عصام الرتمي

وعلى العهد نبقى

د.مجدي بدران

العواطف والتوتر والربو

اﻟﻤﺰﻳﺪ