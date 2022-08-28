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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

التربية والتعليم: مد فترة التحويلات بين المدارس حتى 31 أغسطس

رضا حجازي
رضا حجازي

قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مد فترة فتح باب التحويلات بين المدارس بمختلف المحافظات للعام الدراسي المقبل 2022/2023، لجميع المراحل التعليمية  حتى يوم 31 أغسطس 2022. 

وقالت وزارة التربية والتعليم في تعليمات عاجلة أرسلتها للمديريات التعليمية، إنه في أطار سعي وزارة التربية والتعليم للارتقاء بالعملية التعليمية وتوفير كافة المقومات اللازمة بالنهوض بالعملية التعليمية للتسهيل علي كافة أولياء الأمور، وفي ضوء توجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، تقرر مد فترة التحويلات بين المدارس بمختلف المحافظات.

وعلى جانب آخر، قال الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني: أنا لن أكون المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم.

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وأضاف وزير التربية والتعليم: سوف أستعين بمتحدث إعلامي للوزارة وسنعلن اسمه قريبا جدا.

وزير التعليم : لن أدلي بأي تصريحات على فيس بوك

وأستكمل وزير التعليم تصريحاته قائلا: لن أدلي بأي تصريحات على فيس بوك، وسيتم وضع كل قراراتي على الصفحة الرسمية للوزارة فقط.

 

وأكد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني خلال لقائه الأول مع محرري الصحف اليوم أن الوزارة مهتمة ببناء الشخصية بالذات لتلاميذ الصفوف الأولى ولا بد أن نتعاون كلنا من أجل ذلك.

 

وقال وزير التربية والتعليم: سنعيد الاهتمام بالقرائية لنضمن عدم صعود الطلاب للصفوف التالية بدون اجادة القراءة والكتابة بشكل صحيح يتناسب مع مرحلته الدراسية.

 

وأضاف وزير التربية والتعليم: لابد أن يعلم كل طالب استعداداته وقدراته الحقيقية، فالشطارة أن يكون الطالب متميزا ولذا سنهتم بالموهوبين والمتفوقين في المرحلة الحالية.

 

وشدد وزير التربية والتعليم على أن نظام التقييم في المرحلة الثانوية لابد أن يتم تضفيره بشكل أفضل من الآن، مؤكدا أن المعلمين لابد أن يتدربوا على نظام التقييم الجديد بالمرحلة الثانوية، مع التأكيد على عدم إهمال مستشاري المواد في الخطوات القادمة.

 

وأوضح وزير التربية والتعليم أنه أصدر تعليمات بإعداد حقيبة تدريبية لتحقيق هذا الهدف بحيث يكون المعلم متمكن في جميع المدارس الثانوية في مصر.

 

وقال وزير التربية والتعليم: سنعقد اجتماعات دورية مع مديري المديريات التعليمية للوقوف على كل القرارات الجديدة وآليات التنفيذ، وسيتم محاسبة المقصرين.

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