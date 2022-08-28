تعيينات جديدة بجامعة عين شمس.. تعرف عليها

الأحد 28/أغسطس/2022 - 01:44 م 8/28/2022 1:44:22 PM

أصدر الدكتور محمود المتينى رئيس جامعة عين شمس، قراراً بتعيين الدكتور محمد أحمد فرج موسي وكيلاً لكلية التربية النوعية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة اعتباراً من 14/8/2022 ولمدة ثلاث سنوات.



كما قرر تجديد تعيين الدكتور هالة مشير حسن محمد عبيد وكيلاً لكلية الحاسبات والمعلومات لشئون التعليم والطلاب اعتباراً من ٢٠٢٢/٨/١ ولمدة ثلاث سنوات.



وكذلك تجديد تعيين أ.د. غادة محمد مراد خالد رئيسا لمجلس قسم تمريض الصحة النفسية والعقلية بكلية التمريض اعتباراً من 1/8/2022 ولمدة عام.



وتعيين الدكتورعبير محمود محمود محمد رئيساً لمجلس قسم علوم الحاسب بكلية الحاسبات والمعلومات اعتباراً من ٢٠٢٢/٨/١٤ولمدة عام .

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وتجديد تعيين الدكتورة إيمان محمد شعبان حسن رئيساً لمجلس قسم نظم الحاسبات بكلية الحاسبات والمعلومات اعتباراً من ٢٠٢٢/١٠/١٣ولمدة عام.

وقيام د. حسن حسن حسن رمضان الأستاذ المتفرغ بقسم العلوم الاساسية بالكلية بعمل رئيس مجلس القسم اعتباراً من ٢٠٢٢/٨/١٠ولمدة عام .



وقيام الدكتور أحمد فخرى محمد حسن هانى الأستاذ المساعد بكلية الدراسات والبحوث البيئية بأعمال رئيس مجلس قسم العلوم الانسانية البيئية بالكلية اعتباراً من ٢٠٢٢/٥/١٣ ولمدة عام

وتعيين الدكتور غادة محمود خيرالله سعد وكيلاً لمعهد الدراسات العليا والبحوث الزراعية فى المناطق القاحلة لشئون الدراسات العليا والبحوث اعتبارا من 14/8/2022 ولمدة ثلاث سنوات.