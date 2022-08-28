تعيينات جديدة بجامعة عين شمس.. تعرف عليها

أصدر الدكتور محمود المتينى رئيس جامعة عين شمس، قراراً بتعيين الدكتور محمد أحمد فرج موسي وكيلاً لكلية التربية النوعية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة اعتباراً من 14/8/2022 ولمدة ثلاث سنوات.
كما قرر تجديد تعيين الدكتور هالة مشير حسن محمد عبيد وكيلاً لكلية الحاسبات والمعلومات لشئون التعليم والطلاب اعتباراً من ٢٠٢٢/٨/١ ولمدة ثلاث سنوات.
وكذلك تجديد تعيين أ.د. غادة محمد مراد خالد رئيسا لمجلس قسم تمريض الصحة النفسية والعقلية بكلية التمريض اعتباراً من 1/8/2022 ولمدة عام.
وتعيين الدكتورعبير محمود محمود محمد رئيساً لمجلس قسم علوم الحاسب بكلية الحاسبات والمعلومات اعتباراً من ٢٠٢٢/٨/١٤ولمدة عام .
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وتجديد تعيين الدكتورة إيمان محمد شعبان حسن رئيساً لمجلس قسم نظم الحاسبات بكلية الحاسبات والمعلومات اعتباراً من ٢٠٢٢/١٠/١٣ولمدة عام.
وقيام د. حسن حسن حسن رمضان الأستاذ المتفرغ بقسم العلوم الاساسية بالكلية بعمل رئيس مجلس القسم اعتباراً من ٢٠٢٢/٨/١٠ولمدة عام .
وقيام الدكتور أحمد فخرى محمد حسن هانى الأستاذ المساعد بكلية الدراسات والبحوث البيئية بأعمال رئيس مجلس قسم العلوم الانسانية البيئية بالكلية اعتباراً من ٢٠٢٢/٥/١٣ ولمدة عام
وتعيين الدكتور غادة محمود خيرالله سعد وكيلاً لمعهد الدراسات العليا والبحوث الزراعية فى المناطق القاحلة لشئون الدراسات العليا والبحوث اعتبارا من 14/8/2022 ولمدة ثلاث سنوات.