مصطفى محمد يسجل ويصنع في فوز نانت على تولوز بالدوري الفرنسي.. فيديو

حقق فريق نانت الذي يضم بين صفوفه الدولي المصري مصطفى محمد، الفوز على نظيره تولوز بنتيجة 3-1، في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري الفرنسي.

ونجح مصطفى محمد مهاجم فريق نانت، في تسجيل الهدف الثاني لفريقه أمام تولوز، وصنع الهدف الثالث.

وأحرز إيفان جويساند هدف التعادل والأول لنانت في الدقيقة 50، قبل أن يأتي مصطفى محمد ويسجل الهدف الثاني للفريق في دقيقة 55.

كما تمكن مصطفى محمد من صناعة الهدف الثالث الذي سجله موسيس سيمون في الدقيقة 63.

ودخل مصطفى محمد بديلا مع بداية الشوط الثاني، بعدما كان يتواجد على دكة البدلاء في بداية المباراة.

وبهذا الفوز، رفع نانت رصيده إلى 5 نقاط في المركز التاسع، فيما تجمد رصيد تولوز عند النقطة الخامسة في المركز الثامن بجدول الترتيب.

وانضم مصطفى محمد بشكل رسمي إلى نانت لمدة موسم على سبيل الإعارة مع خيار شراء عقده نهائيا.

هدف مصطفى محمد الأول مع نانت في شباك تولوز