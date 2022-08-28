الدوري الإنجليزي.. توتنهام يتقدم على نوتنجهام فورست بهدف في الشوط الأول

تقدم فريق توتنهام على نظيره نوتنجهام فورست، بهدف نظيف، في المباراة التي تجمع بينهما، في إطار الجولة الرابعة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسجل هاري كين الهدف الأول لـ توتنهام في الدقيقة 5 من عمر الشوط الأول.

وجاء تشكيل توتنهام كالتالي:

حراسة المرمى : هوجو لوريس

خط الدفاع : إيمرسون رويال - إيريك داير - سانشيز - بن دافيز.

خط الوسط : بيتانكور- بيريسيتش - هوبيرج - كولوسفيسكي.

خط الهجوم : سون هيونج مين - هاري كين.

ويحتل توتنهام المركز الرابع في جدول ترتيب مسابقة الدوري الإنجليزي برصيد 7 نقاط، بينما يتواجد نوتينجام في المركز الـ 12 بـ 4 نقاط.