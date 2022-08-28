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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

إسطوانات بوتاجاز بالسوق السوداء و مخالفة للمخابز.. حملات تموينية خلال إسبوع| شاهد

الإدارة العامة لشرطة
الإدارة العامة لشرطة التموين

شنت الإدارة العامة لـ شرطة التموين والتجارة خلال أسبوع حملات أمنية بمختلف المحافظات وجاءت أبرز الضبطيات كالآتي :

الداخلية تضبط قضايا تجارة في العملة بقيمة 61 مليون جنيه

الداخلية تضبط قضايا تهرب ضريبي بقيمة 2 مليار و600 مليون جنيه

شملت حملة إدارة التموين ضبط 40 قضية بيع إسطوانات بوتاجاز بالسوق السوداء للمضبوطات بلغت 3269 إسطوانة بوتاجاز، و 44 قضية مواد بترولية مضبوطات 1001412 لتر، و 11322 قضية سلع غذائية، و38.110 طن في مجالات التهريب خارج منظومة القمح و خلط القمح المحلي بالمستورد والتخزين الخارجي الأقماح المحلية.

https://www.youtube.com/watch?v=dMmpPVAHYe0

كما تم ضبط 4226 مخالفة للمخابز ، كما تم ضبط 4 قضايا حجب السلع الاستراتيجية للمضبوطات بلغت 610.500 طن سلع غذائية متنوعة.

كما تم ضبط 193 قضية الاستيلاء على الدعم للمضبوطات بلغت 392.222طن سلع مدعمة متنوعة، كما تم ضبط 49 طن بيع مواد بناء بأزيد من السعر.

وفي مجال تحقيق الانضباط المروري خلال أسبوع تم ضبط 991439 مخالفة مرورية متنوعة و 279935 مخالفة تجاوز السرعة.

وكانت واصلت أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية توجيه الحملات الأمنية بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزي .

 أسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية خلال أسبوع فى قضايا الأموال العامة عن ضبط (39) قضية فى مجال مكافحة جرائم الأموال العامة .. بإجمالى مبالغ مالية بلغت قيمتها (110,479,018 مليون جنيه) .. أبرزها ضبط (28) قضية فى مجال (الإتجار والتعامل فى النقد الأجنبى) بإجمالى مبالغ مالية مضبوطة (عملات "محلية – أجنبية") بما يعادل (61,907,018 مليون جنيه).

وفى مجال قضايا النقل والمواصلات تم ضبط (1565) قضية متنوعة ، أبرزها جرائم (سرقات عامة - حيازة مواد مخدرة).

وفى مجال قضايا المصنفات تم ضبط (292) قضية فى مجال مكافحة جرائم المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية على النحو التالى (138) قضية فى مجال مكافحة جرائم المصنفات بمضبوطات بلغت (8) أبرزها (وحدة معالجة مركزية - هارد ديسك – كاميرا – مايك صوت – كارت صوت) ، وكذا ضبط (154) قضية فى مجال جرائم المطبوعات بمضبوطات بلغت (3500) تمثلت فى ( كتب تعليمية لسنوات ومواد دراسية مختلفة، وكتب دراسية خارجية مختلفة للتعليم قبل الجامعى دون الحصول على تفويض من أصحاب الحقوق المادية والأدبية).

وفى مجال قضايا البيئة والمسطحات المائية تم ضبط (1458) قضية فى مجال حماية الثروة السمكية، أبرزها قضايا (صيد مخالف - غزل مخالف - جوابى مخالفة) ، وكذا ضبط (1725) قضية فى مجال حماية البيئة ونهر النيل من التلوث ، و (605) قضية فى مجال حماية منافع الرى والصرف ، و (278) قضية فى مجال حماية الأراضى والثروة الزراعية ، و (136) قضية فى مجال حماية الملاحة الداخلية ، وكذا تأمين (991) لنش سياحى.

وذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية ، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بكافة صورها وأشكالها مما ينعكس إيجابياً على الإقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام .

حملات تموينيه شرطة التموين والتجارة وزارة الداخلية مواد بترولية السلع الاستراتيجية شرطة التموين

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