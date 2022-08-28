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رئيس التحرير
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تكنولوجيا

واصفا نشطاء حماية البيئة بـ "معادون للبشر".. إيلون ماسك يؤيد بشدة إنشاء محطات الطاقة النووية

إيلون ماسك يؤيد
إيلون ماسك يؤيد بشدة إنشاء محطات الطاقة النووية

أعلن رجل الأعمال، إيلون ماسك، تأييده الشديد لضرورة إنشاء محطات الطاقة النووية، والاعتماد عليها كجزء من الطاقة النظيفة، كما وصف بعض النشطاء في مجال حماية البيئة، والذين يرفضون إنشاء هذه المحطات وإغلاق الموجودة منها، بأنهم “معادون للبشر” . 

 

وفي تغريدة له، قال إيلون ماسك: "يجب على الدول زيادة توليد الطاقة النووية، حيث أنها مهمة للغاية من ناحية الأمن القومي، وإنها لا تضر البيئة بل من السيئ للبيئة أن يتم إغلاقها".

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ولم تكن هذه المرة الأولى التي يقرر فيها ماسك، إثارة الموضوع، حيث قال في مقابلة مع موقع “بيزنس إنسايدر” في شهر مارس الماضي، : “أريد أن أكون واضحًا للغاية، لا يجب عليك فقط إغلاق محطات الطاقة النووية، ولكن يجب أيضًا إعادة فتح تلك التي تم إغلاقها بالفعل”. 

 

وأضاف ماسك أن "محطات الطاقة النووية هي الأسرع في إنتاج الطاقة، ومن الجنون إغلاق محطات الطاقة النووية الآن ، خاصة إذا كنت في مكان لا توجد فيه كوارث طبيعية ".

 

وأوضح  أنه: "إذا كنت في مكان تحدث فيه زلازل شديدة أو موجات تسونامي ، فهذا قد يكون مبررا، ولكن إذا لم يكن هناك خطر كارثة طبيعية هائلة، وهو ما لا تعانيه ألمانيا ، فلا يوجد خطر حقيقي في محطات الطاقة النووية".

 

وشدد ماسك في تلك المقابلة أن الطاقة النووية ضرورية حتى تصبح مصادر أخرى مثل الطاقة الشمسية أكثر موثوقية ، وأن إغلاق المصانع كان "جنونًا تامًا".

 

ويعد إيلون ماسك، واحدا من المدافعين بشدة عن إنشاء الطاقة النووية، حيث يعتبرها ضرورية للغاية  حيث أن عدم وجود محطات للطاقة النووية، يمثل تهديدًا أكبر للبشرية من الاحتباس الحراري ، لا سيما منذ أن أدى الغزو الروسي لأوكرانيا إلى ارتفاع أسعار النفط والغاز.

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