اعرف الأسعار الجديدة لـ ام جي ZS موديل 2022 .. صور

ارتفعت القائمة السعرية الخاصة باصدارات ام جي المقدمة داخل السوق المصري، ومنها النسخة ZS موديل 2022 والتي تنتمي إلى فئة الكروس اوفر الرياضية، حيث شهدت تلك النسخة زيادة سعرية بلغت 10 الاف جنيه، وذلك عن جميع الفئات المقدمة محليًا.

وفي اطار هذا الموضوع يقدم موقع "صدى البلد" الاخباري قائمة بأحدث اسعار السيارة ام جي ZS موديل 2022 في مصر

ام جي ZS موديل 2022

يمكن للسيارة ام جي ZS موديل 2022 أن تتسارع من نقطة السكون 0 وصولًا لسرعة 100 كيلومتر/ساعة، خلال فترة زمنية تستغرق 10.9 ثانية، حيث تستمد قوتها من محرك رباعي الاسطوانات سعة 1500 سي سي.

ام جي ZS موديل 2022

ويستطيع محرك السيارة ام جي ZS موديل 2022 ضخ قوة قدرها 119 حصانا، مع عزم دوران يبلغ 150 نيوتن/متر، بينما تنتقل السرعة إلى منظومة الدفع الامامي بواسطة ناقل حركة من 4 سرعات اوتوماتيكية الاداء.

ام جي ZS موديل 2022

ويقدر استهلاك السيارة ام جي ZS موديل 2022 من الوقود بنسبة بلغت 5.8 لتر، وذلك عندما تقطع مسافات تصل إلى 100 كيلومتر، بينما تأتي بأبعاد هيكلية خارجية بلغت 4314 مم للطول الكلي، وبعرض يقدر بـ 1809 مم، و 1624 مم للارتفاع، بالاضافة إلى مساحة تخزين تتسع إلى 495 لتر.

ام جي ZS موديل 2022

الأسعار الرسمية الجديدة للسيارة ام جي ZS موديل 2022

ام جي ZS موديل 2022

الفئة الأولى ام جي ZS موديل 2022 بسعر 405 الف جنيه.

الفئة الثانية ام جي ZS موديل 2022 بسعر 420 الف جنيه.

الفئة الثالثة ام جي ZS موديل 2022 بسعر 435 الف جنيه.