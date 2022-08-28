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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وزير طالباني: باكستان تساعد مسيرات أمريكية دون طيار لاختراق مجال افغانستان الجوي

مسيرة امريكية
مسيرة امريكية

اتهم وزير الدفاع الأفغاني محمد يعقوب مجاهد، باكستان، اليوم الأحد، بتوفير أجواء لطائرات أمريكية بدون طيار لدخول المجال الجوي لبلاده، واصفا عمليات التوغل بأنها استمرار لـ “غزو” واشنطن.

وجاءت تصريحات مجاهد بعد أقل من شهر من إعلان الرئيس الأمريكي جو بايدن مقتل زعيم القاعدة أيمن الظواهري في غارة بطائرة مسيرة في كابول.

وقال “مجاهد” إنه لا يزال من الممكن رؤية طائرات أمريكية بدون طيار تحلق فوق كابول حتى الآن.

وأضاف في تصريحات للصحفيين عندما سئل من أين تأتي الطائرات بدون طيار 'معلوماتنا تظهر أنهم (طائرات مسيرة أمريكية) تدخل أفغانستان من باكستان عبر المجال الجوي لباكستان.'

ونطالب باكستان بعدم السماح باستخدام مجالها الجوي ضدنا '.

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ووصفت وزارة الخارجية الباكستانية 'المزاعم التخمينية ... مؤسفة للغاية' في بيان صدر في وقت متأخر الأحد وقالت إن أفغانستان يجب أن تلتزم بتعهداتها 'بعدم السماح باستخدام أراضيها للإرهاب ضد أي دولة'.

ونفى الجيش الباكستاني في وقت سابق السماح باستخدام المجال الجوي للبلاد ، وآخرها في قضية الظواهري.

وقال مجاهد إن نشر هذه الطائرات بدون طيار في أفغانستان 'لا يزال غزوًا واضحًا لأفغانستان ومجالها الجوي من قبل الأمريكيين'.

واضاف 'إنهم يفعلون ذلك بلا خجل، ندين هذا العمل غير القانوني ونطالب الأمريكيين بوضع حد له'.

وقادت الولايات المتحدة غزوًا لأفغانستان في عام 2001 أطاح بأول حكومة لطالبان، بعد أن رفضت الجماعة المتشددة تسليم مؤسس القاعدة الراحل أسامة بن لادن في أعقاب هجمات الحادي عشر من سبتمبر.

وكان هجوم الطائرات المسيرة في يوليو تموز الذي أودى بحياة الظواهري ، خليفة بن لادن ، أول ضربة معروفة للولايات المتحدة على هدف في أفغانستان منذ أن سحبت واشنطن قواتها من البلاد في 31 أغسطس من العام الماضي.

وقال مجاهد إن السلطات تحقق في مزاعم بايدن بقتل الظواهري.

وقال “سوف نشارك التفاصيل عندما يكتمل”.

ولم يؤكد المسؤولون وجود الظواهري في أفغانستان ولم يعترفوا بوفاته.

وتصاعدت التوترات الحدودية بين باكستان وأفغانستان منذ استيلاء طالبان على السلطة في 15 أغسطس من العام الماضي، حيث زعمت إسلام أباد أن الجماعات المتشددة تشن هجمات منتظمة من الدولة المجاورة.

وتنفي حكومة طالبان إيواء مسلحين باكستانيين، لكنها غاضبة أيضًا من السياج الذي تقيمه إسلام أباد على طول حدودها التي يبلغ طولها 2700 كيلومتر والمعروفة باسم خط دوراند، والتي تم وضعها في الحقبة الاستعمارية.

وتوترت العلاقات بين البلدين أكثر عندما قتلت ضربات جوية باكستانية بشرق أفغانستان وجرحت عشرات الأشخاص في أبريل.

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